De Paul, tapa de revista con una jugada producción de fotos a días del Mundial

A 17 días del inicio del Mundial de Qatar 2022, Rodrigo de Paul apareció en la tapa de la revista "Rolling Stone", apuntada a la música y a los temas de espectáculos del momento, con una jugada producción de fotos con el torso al descubierto. El volante de la Selección argentina accedió a darle una entrevista y parte del acuerdo era que le pudieran tomar estas imágenes. Habló de su relación de amistad con Lionel Messi, cómo lleva adelante su noviazgo público con la cantante TINI, entre otros temas.

De Paul, tapa de la revista 'Rolling Stone'.

"A Leo (Messi) lo quiero mucho y sé que es algo recíproco, porque fuera de la cancha estamos cerca y nos divertimos simplemente porque somos amigos, y yo con mis amigos la paso bien. Es verdad que a mis otros amigos no les sacan las fotos que le sacan a él, pero entre nosotros fuimos generando fuera del campo algo que adentro también se da. Y jugar con él es como hacerlo al truco teniendo el as de espadas en todas las manos. Si uno sabe de antemano que siempre va a tener esa carta, juega más tranquilo. Me parece que esto sucede porque hay una amistad, una buena energía entre nosotros que ayuda a que las cosas salgan fácilmente", dijo De Paul sobre el capitán argentino.

Más fotos de De Paul.

De TINI, comentó: "La verdad es que con Tini tenemos una relación muy sana, cada uno atento a su trabajo y sus responsabilidades. Ninguno de los dos depende del otro y nos elegimos para transitar la vida acompañándonos. Yo siento mucha admiración y orgullo por lo que ella hace, la dedicación que le pone a su profesión y el valor que le da a cada acción destinada a la gente que la sigue. Esta relación me cambió la vida, porque me hace muy bien. Y si bien por nuestras obligaciones no podemos estar todo el tiempo juntos, cada vez que lo hacemos nos disfrutamos, ya que nos aislamos de muchas cosas que son densas. Así que mientras nos hagamos bien mutuamente como hasta ahora, bienvenido sea y ojalá nos dure mucho tiempo".

De Paul es una fija en la Selección argentina de Lionel Scaloni y, de no mediar imponderables, no sólo que viajará a Qatar 2022, sino que será titular. Al mismo tiempo, en su club, el Atlético de Madrid, ha tenido más de un conflicto extrafutbolístico en el último tiempo, por lo que el Colchonero decidió ponerlo en una lista de "transferibles" para después del Mundial.