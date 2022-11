Coudet no pudo contener las lágrimas tras ser echado del Celta de Vigo: "Es la primera vez que..."

El pasado sábado, en el marco de la 12° fecha de LaLiga, Celta de Vigo cayó 3-1 en condición de visitante ante Almería en un partido que dejó importantes consecuencias. La Comisión Directiva determinó, de forma unilateral, dar por finalizado el ciclo de Eduardo Coudet como DT de la institución. Tras conocer la noticia, el Chacho habló con los medios de comunicación y no logró contener la emoción.

Para comenzar con su primera conferencia de prensa como exdirector técnico del elenco español, el Chacho manifestó: "Veo caras tristes que eso es bueno. Estoy triste. Estoy agradecido, creo que hemos estado a la altura, le hemos devuelto una filosofía al club".

Después de ocho años ejerciendo el cargo de DT, luego de tomar la decisión de abandonar la actividad como jugador profesional, Coudet fue despedido de su cargo por primera vez: "Después de ocho años es la primera vez que me dan de baja. Estoy mirando a la gente acá, por eso me emociono. No era la idea".

Con respecto a la decisión que tomó el Celta de Vigo con apenas doce fecha disputadas en LaLiga, Coudet expresó: "No me esperaba esto a mitad de temporada, mi idea era seguir, pero lo respeto y estoy agradecido con todos. Les agradezco a todos, es una gran Liga".

El reconocido hincha de Rosario Central aterrizó en España en el mes de noviembre del 2020. En su primera campaña el equipo finalizó el torneo en la octava posición y estuvo cerca de clasificar a la UEFA Europa League, mientras que en su segunda temporada finalizó en el 11° puesto.

Coudet dirigió al Celta de Vigo en un total de 84 partidos. En este lapso logró 31 triunfos, 19 empates y 34 derrotas.