Por qué Canelo Álvarez amenazó a Messi y desató un escándalo: “Que le pida a Dios que no me lo encuentre”

Una inesperada polémica se armó por un video de Lionel Messi que muchos mexicanos tomaron para el lado incorrecto. En las imágenes se puede ver al astro de la Selección argentina festejando la victoria ante los aztecas y, cuando quiere quitarse el botín, roza una camiseta que cambió luego del partido. Esa situación encendió a los fanáticos pero en particular al Canelo Álvarez, quien se despachó con un fuerte mensaje contra el capitán albiceleste en su cuenta de tuiter.

"Vieron a Messi limpiando el piso con nuestra playera y bandera????", le preguntó a sus seguidores e, inmediatamente redobló la apuesta con una amenaza: "Que le pida a Dios que no me lo encuentre!!. Así como respeto Argentina tiene que respetar México!! no hablo del país (Argentina) hablo de Messi por su mamada que hizo".

Los furiosos posteos del Canelo.

Sus posteos se viralizaron y tuvieron miles de reacciones. Con el correr de los minutos, uno de los mejores libras por libras, fue citando algunos comentarios y le bajó el tono a la polémica cuando le escribió Goncho, un reconocido streamer argentino: "Canelo, acá en Argentina la gente te banca mucho, estas dejándote llevar por algo sacado de contexto, Messi es probablemente el deportista mas respetuoso que existe.. bajate de esta, un abrazo!". "Quizás… ojalá así sea saludos", respondió Álvarez.

Luego del partido, que terminó con victoria del equipo de Lionel Scaloni, el boxeador también se había pronunciado en la red social con dos publicaciones. En una colocó una serie de emojis de enojo y en el siguiente puso: "Mis respetos para Argentina. mexicano hasta los huesos".