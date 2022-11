Explosivas frases de Josema Giménez contra el planteo de Uruguay ante Portugal: “No salimos a…”

Uruguay no da pie con bola. Tras un decepcionante empate en el debut ante Corea del Sur, la Celeste volvió a ceder el protagonismo en el primer tiempo ante Portugal y, cuando quiso ir a buscar el partido, no tuvo eficacia de cara al gol. Por esta razón, José María Gímenez dejó frases picantes sobre el planteo de Diego Alonso, su entrenador, luego de cosechar una derrota que lo complica de cara a la última fecha del Mundial de Qatar 2022.

Los uruguayos se fueron del estadio Lusail con la sensación de que podrían haber hecho más daño si se proponían atacar a Portugal desde el minuto 0: "Nos pasó lo mismo que en el primer partido. No salimos a ganar", aseguró Giménez, uno de los baluartes de la defensa charrúa.

"Entramos un poco dubitativos con nuestro fútbol. El juego que tenemos, por más que a veces nos cueste, está. Es una de las facetas que todavía no sacamos a pleno y, la verdad, es que nos queda una sensación de mucha amargura", expresó el central del Atlético de Madrid en la entrevista postpartido.

"Tenemos un grandísimo equipo, con grandísimos jugadores y no nos estamos largando, no estamos aportando el fútbol que realmente tenemos", agregó. En el camino hacia el ómnibus de vuelta a la concentración, Giménez insistió en esto: "Tenemos que ser nosotros los que proponen en los partidos".

Más allá de que sus frases parecieran ser un reproche a Alonso, el defensor no desligó de responsabilidad a los jugadores: "Creo que en la segunda parte del segundo tiempo quedó demostrado que somos un gran equipo y que tenemos que creer en nosotros realmente porque tenemos grandísimos jugadores, no basta solo con ponernos la camiseta, tenemos que ser autocríticos y saber que estamos fallando en algo, tratar de reconocerlo rápido y dar vuelta esta situación, porque nos queda una chance más y depende de nosotros".

Con esta derrota, Uruguay tiene la obligación de ganarle a Ghana y deberá esperar una mano de Portugal ante Corea del Sur. De cara a esa final, Josema habló sobre los puntos a cambiar por parte del equipo: "Primero es la cabeza, de entrar a la cancha sabiendo la necesidad que tenemos. Desde la actitud no se puede reprochar nada, es una pena que no se nos de como se nos tiene que dar. Tenemos una final, y a la gente le decimos que confíe en el grupo. En las Eliminatorias no daban un mango por nosotros, y acá estamos luchándola".