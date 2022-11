Balonmano: Argentina cerró su gran cosecha en el Centro Sur de Mendoza

Los tornes Centro-Sur finalizaron con su última parada realizada en la provincia de Mendoza para las categorías menores y cadetes. Argentina culminó su participación con una gran actuación, consiguiendo los títulos en sub 16 femenino y en sub 14 masculino. Además, cosechó dos preseas de plata y otra de bronce.

Fue una semana a pleno balonmano en nuestra provincia, con la doble sede de Aconcagua Arena y Universidad Nacional que entregó cuatro títulos, siendo Argentina ganador en dos divisiones (sub 14 masculino y sub 16 femenino). Los otros dos oros fueron para Paraguay (sub 14 femenino) y Brasil (en sub 16 masculino).

La cosecha de podios no terminó ahí, porque nuestros representantes lograron los subcampeonatos en el Sub-16 masculino y Sub-14 masculino y el tercer puesto en Sub-14 femenino, con un total de cinco preseas.