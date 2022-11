La tajante frase de De Paul con aquellos que criticaron a la Selección post derrota con Arabia: "Los invitamos a..."

Este sábado la Selección argentina logró un triunfo clave. Luego de la inesperada derrota ante Arabia Saudita en el debut, el equipo de Lionel Scaloni estaba obligado a sumar de a tres para seguir con vida y, fundamentalmente, depender de sí mismo para clasificar a octavos de final.

Rodrigo De Paul, quien fue de menor a mayor y terminó redondeando un buen partido, enfrentó los micrófonos tras la victoria y le envió un mensaje a aquellos que dudaron (y criticaron) al seleccionado nacional tras el primer paso en falso en el Mundial de Qatar 2022.

De Paul se mostró aliviado tras el triunfo ante México.

"La mayoría de la gente estuvo siempre con nosotros pero a los poquitos que en esa media hora se olvidaron de los tres años y medio que los hicimos disfrutar, los invitamos a subirse de nuevo al barco porque no los vamos a dejar tirados", manifestó a la salida del estadio Lusail, tras el triunfo 2-0 sobre México.

"Fue un desahogo porque fueron días un poco duros por ese golpe que tuvimos pero creo que el equipo hoy lo hizo muy bien. Me da mucho orgullo pertenecer a este grupo de personas y no de jugadores porque demostramos que no somos sólo 11, somos 26 porque los que entraron lo hicieron muy bien", destacó De Paul.

"En el primer tiempo erramos el camino y nos apresuramos, principalmente yo. En el entretiempo, Leo y el técnico nos pidieron paciencia y la tuvimos hasta que llegó el gol de Leo que cuando tiene que aparecer, aparece", destacó sobre el capitán, líder y ahora goleador de la Selección argentina en Qatar 2022.

Sobre el fervor de los hinchas que volvieron a llegar en gran número al estadio más grande del Mundial, De Paul señaló: "El hincha está muy ilusionado, apoya y se siente identificado con nosotros. Como dije antes de empezar el Mundial, queremos que el día que nos tengamos que ir sientan que dimos todo. Eso tiene que prevalecer, que nos vamos a vaciar hasta el final".