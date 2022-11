Escándalo en Bélgica con la respuesta de Vertonghen a De Bruyne: “Supongo que…”

Estalló la interna en Bélgica. Hace algunos días, salió a luz una polémica entrevista que brindó Kevin De Bruyne, la estrella del equipo, sobre las chances de salir campeón en el Mundial de Qatar 2022: "No hay posibilidad, somos demasiado viejos. Creo que nuestra oportunidad era 2018. Tenemos un buen equipo, pero está envejeciendo. Perdimos algunos jugadores clave. Tenemos algunos buenos jugadores nuevos que vienen, pero no están al nivel que otros jugadores estaban en 2018. Nos veo más como un equipo extraño". La derrota ante Marruecos de este domingo agudizó las críticas por el mal juego y Jan Vertonghen le contestó al volante.

Estalló la interna en Bélgica: Vertonghen le contestó a De Bruyne.

Pese a no haber tenido un buen partido, los Diablos Rojos vencieron a Canadá. Sin embargo, no les alcanzó para ganarle a Marruecos y el defensor central, uno de los pilares de esta generación de jugadores belgas, le disparó con todo a De Bruyne: “Supongo que atacamos mal porque también somos demasiado viejos adelante”.

Lógicamente, la frase del volante del Manchester City no habría caído bien entre sus compañeros. Sobre todo en aquellos que están en la etapa final de su carrera como Vertonghen, que a sus 35 años volvió al fútbol de su país: "Hay muchas cosas que se me pasan por la cabeza, cosas que no debería decir fuera del vestuario", expresó sobre los dichos de De Bruyne.

"Es muy frustrante lo de hoy", cerró el defensor. Sus dichos también podrían haber estado dirigidos hacia Eden Hazard, quien dijo que Bélgica no tiene los tres defensores "más rápidos del mundo, pero ellos lo saben".

Con la derrota ante Marruecos, Bélgica se jugará todo ante Croacia. Está tercero con tres puntos, mientras que los balcánicos tienen cuatro unidades al igual que los africanos.