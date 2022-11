El genial sincericidio de De Bruyne tras ser elegido MVP de la victoria de Bélgica: “Tal vez sea por…”

Bélgica no tuvo el debut más auspicioso, pero ganó, lo más importante al final del día. Canadá le creó muchas situaciones, desnudó algunas falencias en el fondo y, por momentos, cortó el circuito de juego del equipo de Roberto Martínez: "Técnicamente puede ser que haya sido nuestra peor actuación", aseguró el DT. En medio de esa noche gris, Kevin De Bruyne, la gran estrella del equipo, fue elegido figura tras ser de los puntos más flojos de los Diablos Rojos.

A los gritos: Kevin De Bruyne no tuvo un buen partido.

El mediocampista del Manchester City no tuvo un buen partido y él mismo reconoció que no entendió la elección de la organización: "No he jugado un buen partido hoy. No sé por qué me han dado el premio al mejor jugador del encuentro. Quizás por el nombre", expresó honestamente.

Luego, el 7 coincidió con la lectura de Martínez, DT español que hace años dirige al combinado belga: "Conseguimos los puntos, que es lo que cuenta, pero tenemos que ser realistas. Tenemos que hacerlo mejor. Incluido yo mismo, pero hubo un espíritu de lucha por parte de todos; que es lo mínimo que se puede pedir".

Además, esta decisión sorprende por la gran actuación de Thibaut Courtois. El arquero belga del Real Madrid atajó un penal y desactivó varias oportunidades que pudieron haber puesto el empate para Canadá.

Luego de este inicio que dejó más dudas que certezas, Bélgica quedó primera en el grupo F con tres puntos. Croacia y Marruecos, próximo rival, tienen una unidad, mientras que Canadá cierra la zona con el casillero en blanco.

Qatar 2022 pareciera ser el último Mundial de la camada de jugadores belgas que irrumpió al máximo nivel europeo. Tras el tercer puesto logrado en Rusia 2018, Bélgica va por más, pero, sin dudas, deberá mejorar futbolísticamente.