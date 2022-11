El brutal sincericidio de De Bruyne del que habla todo Bélgica: “Somos demasiado…”

En una nota que brindó antes del inicio del Mundial de Qatar 2022, y fue publicada en medio de la competencia, luego del debut con victoria de Bélgica ante Canadá por 1-0, Kevin De Bruyne desconcertó con su extremo pesimismo al reconocer en público que cree que su selección, una de las candidatas a priori, "no tiene ninguna chance" de salir campeona de la Copa del Mundo. El equipo belga viene de salir 3º en Rusia 2018 y fue el líder del ranking FIFA por más de tres años hasta marzo de este 2022...

De Bruyne fue titular en el 1-0 a Canadá (foto: EFE).

Sin embargo, al ser consultado sobre el "favoritismo" de Bélgica fue contundente y terminante, en diálogo con The Guardian: "No hay posibilidad, somos demasiado viejos. Creo que nuestra oportunidad era 2018. Tenemos un buen equipo, pero está envejeciendo. Perdimos algunos jugadores clave. Tenemos algunos buenos jugadores nuevos que vienen, pero no están al nivel que otros jugadores estaban en 2018. Nos veo más como un equipo extraño".

Muy probablemente el caso más emblemático de este proceso de "envejecimiento" al cual hace mención el volante del Manchester City es el de Eden Hazard, quien pasó de ser una de las principales figuras en el Mundial de Rusia a prácticamente casi ni tener actividad en los últimos tres años en el Real Madrid.

Pese a esta declaración de De Bruyne, la mayoría de los grandes cracks de Bélgica aún siguen plenos en edad. Pero este es su último tren... Courtois tiene 30 años; Alderweireld, 33; Vertonghen, 35; Witsel, 33; Ferreira Carrasco, 29; el propio De Bruyne, 31; Hazard, 31; Mertens, 35; y Lukaku (lesionado), 29.

Courtois tapó un penal determinante en el debut de Bélgica en Qatar 2022 (foto: EFE).

En el debut contra Canadá sufrió más de la cuenta y ganó tan sólo 1-0, necesitando que Courtois le tapara un penal a Alphonso Davies cuando el partido iba 0-0.