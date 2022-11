La emoción de Lewandowski al convertir su primer gol en un Mundial

Ser futbolista. Debutar en Primera. Jugar en la Selección de tu país. Ganar un premio al mejor jugador del mundo. Todos esos sueños cumplió Robert Lewandowski pero había uno que tenía pendiente y por fin este sábado pudo tachar de su lista: el delantero de Polonia anotó su primer gol en el Mundial de Qatar 2022, también el primero en su carrera en Copas del Mundo. Y en el instante en que la pelota tocó la red, corrieron por su cabeza las emociones del niño que sueña.

La estrella de Barcelona convirtió el segundo gol polaco a los 37 minutos del segundo tiempo y se mostró muy emocionado después de lograr su primer gol en un Mundial. Lewan, que había aportado la asistencia en el primer gol de Piotr Zielinski en la primera parte, logró su tanto después de cinco partidos en Copas del Mundo, tras irse en cero de Rusia 2018.

Visiblemente emocionado por lo que eso significaba para él, Lewandowski se lanzó al piso y se quebró en llanto mientras sus compañeros se acercaban corriendo para abrazarlo y felicitarlo. Es que Polonia le ganó 2 a 0 a Arabia Saudita y quedó cerca de la clasificación a octavos de final en el Grupo C, a falta del duelo con Argentina de la última fecha.

La felicidad del delantero se hizo visible después de tanto pelearla con la Selección de Polonia, de la que es el goleador histórico. De hecho, Lewandowski alcanzó a Pelé en la tabla de máximos goleadores internacionales, con 77, en una lista que encabeza Cristiano Ronaldo con 118.

El ganador del premio FIFA The Best en 2020 y 2021 fue condecorado como la figura del partido frente a Arabia Saudita, en el que Polonia quedó como primera del Grupo C con cuatro puntos. Pase lo que pase en la última jornada de la Fase de Grupos, Lewandowski podrá decir que ya cumplió un sueño...