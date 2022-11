Momentos decisivos para la Selección: análisis de Miguel Simón

Tras la sorpresiva derrota que sufrió la Selección argentina contra Arabia Saudita, el equipo de Lionel Scaloni se prepara para enfrentarse contra México el sábado. Sin embargo, horas antes, Arabia Saudita se enfrentará contra Polonia. MDZ Radio conversó con el periodista deportivo, Miguel Simón, sobre el próximo partido de la Selección que condicionará el destino mundialista de la albiceleste.

“Argentina si pierde contra México, sin importar el resultado que presente el partido de Arabia Saudita- Polonia, queda afuera del Mundial”, explicó Simón.

El especialista detalló que Argentina el sábado no puede perder. “De todas formas, si gana Arabia Saudita y empata Argentina, la primera consecuencia es que la Selección no puede ser primera en el grupo. La segunda, es que quedas atrás de México, que luego juega contra Arabia Saudita, que no dejará de ser primera aún perdiendo contra México".

En este sentido, Simón destacó que en los Mundiales de Fútbol, resulta clave estar del lado del cuadro en el cual haya menos rivales poderosos o aquellos que quizá no sean tan poderosos, pero por sus características puedan complicar al equipo. “Argentina si llega a no ganar el sábado corre el riesgo de jugar contra Francia, en octavos de finales”, aseguró.

El periodista advirtió que la Selección argentina se encuentra en una situación límite. “Ya empezamos a caminar por la cornisa, podés caminar bien o mal, pero no dejas de estar en ese lugar. Vamos a enfrentar una fecha en la cual, dependiendo de los resultados, nos puede llegar a dejar afuera. Una eliminación en esta instancia, estaría en los puntos más bajos de la ‘era moderna’”.

Comparaciones

Simón dijo que es “injusto” comparar Mundiales anteriores, debido a que la competencia ha ido evolucionando en cantidad de participantes y sistemas de juego. “Es muy difícil comparar este Mundial con el del 58'. El fútbol ha progresado en todo aspecto, se ha profesionalizado”, dijo.