El equipo que paró Scaloni en la última práctica de la Selección argentina antes del duelo clave ante México

La Selección argentina ya tiene todo listo para el juego crucial de este sábado a las 16 ante México, que puede definir si sigue o no en el Mundial de Qatar 2022. Lionel Scaloni ya tiene el equipo confirmado, aunque mantuvo el suspenso hacia la prensa para no mostrarle todas sus cartas al técnico rival, Gerardo Martino.

Según informó Gastón Edul en TyC Sports, Scaloni probó este viernes con: Emiliano Martínez; Gonzalo Montiel, Nicolás Otamendi, Lisandro Martínez, Marcos Acuña; Rodrigo De Paul, Leandro Paredes, Enzo Fernández; Lionel Messi, Ángel Di María y Lautaro Martínez.

"Quiero agregar esto. Me contaron que rotó en la mitad de la cancha y hay una sola duda. Quién va a ser el volante central. El que empezó fue Leandro Paredes y a mí me cuesta creer que lo saque, pero también tengo que contar que probó sacando a Paredes, con Enzo Fernández cerrado y Alexis Mac Allister al costado", contó el periodista deportivo desde Qatar.

En ese sentido, podría haber entre cuatro y cinco cambios respecto del equipo que cayó 2 a 1 frente a Arabia Saudita en la primera fecha del Mundial de Qatar 2022.

Horas antes del encuentro ante México, Scaloni negó que Lionel Messi tenga algún problema físico y aseguró que jugará: "No sé de dónde salió que Messi ayer no se entrenó. Incluso hay imágenes de que entrenó. Está bien y más que nunca necesitamos de todos, de sus compañeros y seguramente vaya todo bien. No tenemos ninguna duda de eso. A nivel físico está bien, a nivel moral está bien. No hay ningún problema".

"Vimos el partido, lógicamente, y ya estamos pensando en México, que va a ser totalmente diferente. La manera de jugar del equipo va a ser similar, no vamos a cambiarla por lo que pasó el martes. Hay que pasar página y pensar que vamos a ganar", explicó el entrenador de la Selección argentina.

"Ni cuando iban las cosas muy bien ni ahora que recibimos este traspié me pongo a leer a la gente. Pero la gente sabe lo que este grupo ha dado y lo que va a dar, y le tiene plena confianza. Espero que así sea. Sabemos que tenemos un partido importante mañana, donde por suerte depende de nosotros y en eso es lo único que pensamos. A la gente le digo, y lo que dicen los chicos también es que vamos a dejar todo, y que confíen porque un traspié no puede empañar el partido que tenemos recorrido", agregó Scaloni.

"Es normal que cuando uno debuta en un Mundial sienta los típicos dolores de panza cuando tenes que representar a una selección como la Argentina, que es diferente a muchas selecciones. Es la realidad. Leo está bien, igual que todos sus compañeros, sabiendo que es un partido importante y los más jóvenes saben que ahora están las cartas sobre la mesa y que sigue dependiendo de nosotros. No hay otra lectura, hay que confiar", afirmó en conferencia de prensa.