¿Cristiano a Boca? La increíble propuesta del Pollo Vignolo: “Yo no tengo dudas de que…”

En medio del Mundial de Qatar 2022, Cristiano Ronaldo se quedó sin club. De mutuo acuerdo, el Manchester United y el Bicho rompieron su vínculo contractual y, de esa manera, se convirtió en el único jugador libre de la Copa del Mundo. Tras su debut con gol, Sebastián Vignolo propuso que Boca llame al portugués para convencerlo de ser refuerzo de Hugo Ibarra.

El "Pollo" fue quien lanzó la pregunta a un debate inesperado: "Si sos Boca y sos Riquelme, a quien Ronaldo claramente conoce y el hijo de Riquelme tiene una foto con él... si sos Boca, ¿no vas y le preguntas a Cristiano Ronaldo si quiere jugar en Boca? ¿Qué perdés?", expresó.

"A ver, vas a buscar a Cristiano Ronaldo, eh. Le preguntás '¿querés jugar una Libertadores con Boca? Yo creo que no perdés nada [...] No digo que vaya a ocurrir, pero ¿está mal que Boca le pregunte?", insistió el conductor. A su lado, Oscar Ruggeri, Morena Beltrán y compañía lo miraban entre risas e incredulidad.

"Es una locura", acotó el Chavo Fuchs casi entre dientes. "Yo no tengo dudas de que lo haría, que hay que llamarlo. Seguramente es un no, pero...", repitió Vignolo. De a poco, el resto del panel se fue uniendo con diferentes bromas: "Tenemos la posibilidad de comprobar que juegue en la cancha de Olimpo", afirmó Daniel Arcucci, haciendo referencia a ese mito de que las grandes figuras europeas no podrían jugar de la misma manera en la cancha del equipo bahiense.

Luego, el Pollo comenzó a enumerar diferentes casos de futbolistas de elite mundial que llegaron al fútbol argentino: "Perdón, Trezeguet vino a jugar a River. Suárez estuvo a esto de jugar en River, Cavani a esto de jugar en Boca", expresó. Además, Fuchs recordó el caso de Daniele De Rossi en el Xeneize. Por supuesto, esto dio pie a una de sus frases más famosas: ¿Y si te llama Román, Cristiano?