La figura del Mundial que elogió a Riquelme tras ganar en su debut en Qatar: "Un jugador como él..."

Son muchas las estrellas mundiales que han mostrado su fanatismo por Boca, pero también por Juan Román Riquelme. En esta oportunidad el que llenó de elogios al actual vicepresente xeneize fue Eden Hazard. al futbolista de del Real Madrid, que está jugando el Mundial de Qatar con Bélgica, le preguntaron si Román podría jugar en estos tiempos y no dudó.

Hazard se rindió a los pies de Román.

"Por supuesto. ¡Cómo un jugador como él no va a poder estar en este juego! Es un ídolo. El mejor 10 que vi jugar", expresó sin vueltas y luego reveló: "No recuerdo quién me pasó el nombre pero empecé a mirar y no paré más. No lo he conocido y espero que algún día se pueda dar". La admiración que siente es tanta que hasta festejó como Topo Gigio cuando estaba en el Chelsea.

Si bien, como dijo Hazard, no se han conocido, Riquelme le mandó una camiseta firmada para que sume a su colección. Semanas atrás, los fanáticos boquenses hicieron tendencia #HazardABoca y se aferraron de la poca continuidad que atraviesa el futbolista en el Merengue aunque, claro está, eso no ocurrirá al menos en el corto plazo.

La camiseta que recibió Hazard.

En 2021, Hazard había expresado su fanatismo por Riquelme, en un diálogo con la radio-televisión belga (RTBF): "De los jugadores que nunca conocí me quedaría con Riquelme. Vi todos sus videos cuando era más joven". Sobre el partido con Canadá dijo poco pero contundente: "Hemos tenido momentos de buen juego y también muchos en los que nos han superado".

"Lo importante en un Mundial y viendo lo que pasó con muchos otros países, es haber ganado los tres puntos. Claro que tenemos que mejorar y eso lo haremos con Marruecos. Me sentí muy bien en esta hora de juego. El técnico me dio confianza y voy a ir mejorando", agregó el capitán del conjunto Belga que es el único líder del Grupo F.