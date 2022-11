Balonmano: el Torneo Centro Sur pone primera en Mendoza

El balonmano comienza a cerrar un cargado 2022 con lo que será la última edición del Torneo Centro Sur. Tras las ediciones de juveniles en masculino y primera en femenino en Buenos Aires, ahora será el turno de las divisiones menores y cadetes que pone primera desde hoy y hasta el 27 de noviembre en Mendoza. Las sedes serán el Aconcagua Arena y la Universidad Nacional de Cuyo.

Hoy habrá maratón de partidos en los dos escenarios. En Aconcagua, la acción comenzará desde las 11.30 hs con el duelo que mantendrán Brasil-Chile en femenino (sub 14), mientras que en la Universidad Nacional de Cuyo el primer partido será a las 14 hs entre Paraguay-Uruguay en femenino (sub 14).

Argentina jugará a las 16 hs en Aconcagua enfrentando a las versiones A y B en damas sub 14, luego será el turno del masculino B ante Brasil (sub 14) y cerrará el equipo A de varones masculino contra Chile a partir de las 21.15 hs. En Uncuyo jugarán otros tres combinados nacionales: Brasil-Argentina B (17 hs sub 16 masculino), Brasil-Argentina B (18.30 hs femenino sub 16) y Uruguay-Argentina (21.45 hs femenino sub 16).

Nuestra provincia tendrá representación importante:

MENORES FEMENINO A

Josefina Carrizo (Maipú)

Valentina Catapano (Uncuyo)

Marina Morán (Uncuyo)

DT Alonso Ana

AT Santiago Alpentista (San Rafael)

MENORES FEMENINO B

Catalina Lemos (Uncuyo)

Amparo Manoni ( Tupungato)

CADETES FEMENINO A

Trinidad Kristich (Uncuyo)

CADETES FEMENINO B

Carmela Lupari (Godoy Cruz)

Valentina Contrera (Maipú)

Emilia Derimais (Maipú)

Lucía Romero (Maipú)

MENORES MASCULINO A

Fabrizio Lentini (San Martín)

Tiago Vera (Tupungato)

MENORES MASCULINO B

No hay

CADETES MASCULINO A

Lautaro Cortes (Maipú)

Ignacio Cedergren (Maipú)

Santino Mazzaresi (Maipú)

Martin Kulachok (Gral. Alvear)

CADETES MASCULINO B

Juan Ignacio Cuello (Maipú)