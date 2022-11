Dos referentes mendocinos del fútbol analizaron el partido de la Selección

Argentina perdió contra Arabia Saudita 2 a 1 en su primer partido del Mundial. La Selección argentina tuvo tres goles anulados, dos lo determinó el sistema semiautomático del VAR y otro lo dictaminó el juez de línea. Tras los resultados, MDZ Radio conversó con Carlos Sperdutti y Daniel Oldrá, dos directores técnicos renombrados de Mendoza, que analizaron el partido.

“El fútbol es impensado. Cuando vos creés que tenés todo organizado no es así. Los jugadores argentinos no estaban en un buen nivel, había jugadores con lesiones. Falló el funcionamiento como equipo. De Paul, Paredes, Romero vienen con mucha inactividad”, comenzó diciendo Oldrá.

Además, señaló que el equipo de Arabia Saudita “nos ganó corriendo”. “Lo más difícil es que ahora estás a un partido de perder el Mundial, cuando teníamos muchos partidos sin perder, con un equipo que parecía sólido. La columna vertebral del equipo, no funcionó bien tampoco, Messi no tuvo su mejor partido. Creíamos que la teníamos fácil pero no fue así ”, agregó.

Por otro lado, Sperdutti afirmó que el 'tema' del partido de hoy fue el VAR: "En otros tiempos ganábamos 4 a 1 en el primer tiempo. Antes hubiera sido otra cosa", afirmó.

Para él, la Selección argentina no encontró el partido en el segundo tiempo. "Algunos jugadores se vieron sobrepasados por la actitud. Lo que tenemos que reprochar es el sentimiento futbolístico de ciertos jugadores. Romero estuvo muy lento, defensivamente regalamos mucho", dijo.

Además destacó la figura del director técnico de Arabia Saudita, y advirtió que plantó mejor el partido. "Tal vez esta derrota nos hace pensar de otra manera. De igual forma no debemos desmerecer al rival, los jugadores y el arquero sobre todo, fueron una sorpresa", señaló.

El próximo partido de la Selección argentina será este sábado a las 16 (hora de Argentina)

Finalmente, Sperdutti cerró: "Tenemos unos días para reaccionar. México tiene un director técnico argentino que nos conoce bien".