La emotiva frase de Messi sobre Maradona a horas del debut en el Mundial: “Que no esté es…”

El Mundial de Qatar 2022 será el primero sin Diego Armando Maradona en las tribunas alentando a la Selección argentina. El 10 siempre regalaba grandes momentos en los estadios, como su icónica foto en Rusia 2018 o su reacción al ver el debut de Lionel Messi en Alemania 2006. Precisamente, el capitán de la Albiceleste habló sobre su ausencia en esta cita.

En charla con FIFA+, Messi recordó a Maradona: "Ya venimos de una Copa América sin Diego y lo dijimos en su momento, es raro, diferente que no esté él, que no esté presente en la tribuna... no ver la gente enloquecer cuando aparece él", aseguró.

Luego, la Pulga, quien comenzó a utilizar la número 10 cuando Diego agarró las riendas de la Selección argentina, agregó: "Lo que transmitía, lo que hacía sentir al resto. Así que, va a ser especial que no esté presente en un Mundial".

Por último, Messi, quien jugará su quinta Copa del Mundo, cerró: "Él ama a la Selección, siempre estuvo y siempre va a estar desde algún lado".