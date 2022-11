El inédito posteo de Messi a horas del debut en Qatar 2022: “Vamos a…”

La Selección argentina, cabeza de serie del Grupo C del Mundial de Qatar 2022, tendrá su debut en el torneo ante la Selección de Arabia Saudita. El encuentro será este martes, 22 de noviembre, a las 7 (hora de Argentina) en el estadio Lusail. Esta será la quinta ¿y última? edición en la que Lionel Messi dirá presente.

El capitán de la Albiceleste utilizó las redes sociales para, junto a un emotivo video, expresarse en la previa del debut. Tras decir presente en las ediciones de Alemania 2006, Sudáfrica 2010, Brasil 2014 y Rusia 2018 el ganador de siete Balones de Oro se prepara para la quinta Copa del Mundo de su carrera (la cuarta consecutiva con el dorsal número 10).

"Son muchos los recuerdos, buenos momentos y no tan buenos que viví, pero siempre orgulloso de representar a nuestro país y a nuestra Selección. Mañana arrancamos otro Mundial con muchas ganas y toda la ilusión. ¡Vamos a estar caminando todos juntos!", escribió Lionel Messi.

En el audiovisual se pueden observar diferentes tramos de la carrera del mejor jugador del mundo con la camiseta de la Albiceleste. El video comienza con el gol de penal ante Nigeria en el Mundial sub 20 de Países Bajos 2005 y cierra con el astro argentino cantando el himno en el último amistoso ante Emiratos Árabes.

De fondo, un detalle no menor. La canción que acompaña los diferentes momentos de la carrera de Messi con la Selección es Argentina. La misma la cantan Trueno y Nathy Peluso: "La fuerza de Argentina está caminando a mi lado Baby, no estoy solo. Los golpe' de la vida ya me tienen preparado Ready para todo. Los guacho' de la esquina son soldado' caminando por arena y lodo. Circula adrenalina por un pueblo destrozado con los sueño' de oro".