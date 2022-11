La insólita queja del DT del PSG tras quedar segundo en la Champions: "Es..."

El Paris Saint-Germain cerró la fase de grupos de la Champions League con una victoria ante la Juventus. Lionel Messi y compañía sumaron 14 puntos y no perdieron ni una vez en seis partidos, pero, así y todo, quedaron segundos y tienen muchas chances de cruzarse con un equipo pesado en octavos de final. La goleada agónica del Benfica ante el Maccabi Haifa convirtió en escoltas a los parisinos y Christopher Galtier tuvo una llamativa queja al respecto.

Mientras el PSG hacía correr el reloj en Turín con el 2-1 a su favor, el Benfica venció 6-1 al conjunto israelí, marcando en los minutos 88 y 92 del encuentro. Esto llevó al DT francés a quejarse por el tiempo de descuento que se otorgó en el partido de las Águilas: "¡Esta noche fue irracional! Voy a abrir un paréntesis: Al liderar 7-2 la semana pasada, el partido se detuvo en el minuto 90... ¡No tuvimos tiempo adicional! Son detalles...”, soltó.

El reclamo de Galtier no pasa por el encuentro ante la Juventus, si no por la goleada por 7-2 ante el Maccabi Haifa en el Parque de los Príncipes, en la que Messi, Neymar y Kylian Mbappé dieron un recital. Con el diario del lunes (o del miércoles de la semana siguiente), el DT alegó que, al no haber descuento como sí lo tuvo el Benfica en la última fecha, el PSG salió perjudicado: "Se suele decir que la Champions es irracional, y lo acabamos de vivir", disparó.

El Benfica y el PSG terminaron con una paridad total en el grupo H. Ambos sumaron 14 puntos y los duelos directos fueron dos igualdades en Lisboa y París, por lo que los tres primeros métodos de desempate no contaban a la hora de determinar quién sería líder y quien iría al bombo de los segundos. A su vez, finalizaron con la misma diferencia de gol y tantos a favor, por lo que todo se decidió por goles convertidos como visitante. En ese apartado, las Águilas sumaron 9, de los cuales seis fueron marcados este miércoles, contra media docena de los franceses.

Ahora, el PSG mirará el sorteo de los octavos de final de la Champions League desde el bombo de los segundos. Por apenas un gol de visitante de su rival, el equipo de Messi podría verse las caras ante Napoli, Porto, Bayern Munich, Tottenham, Chelsea, Real Madrid o Manchester City. El sorteo del cuadro será el próximo lunes, a las 8 de la mañana de Argentina: "Para llegar lo más lejos posible, tendremos que vencer a los equipos grandes. Esperaremos al sorteo y ya veremos", cerró Galtier.