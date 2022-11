A 18 días del Mundial: el panorama de la Selección argentina tras las lesiones

Comienza la cuenta regresiva: solo faltan 18 días para que comience la Copa Mundial de Fútbol. Tras el gran número de lesiones de los jugadores de la Selección argentina, MDZ Radio habló con Miguel Simón, periodista deportivo, sobre cómo puede afectar esta realidad al equipo de Lionel Scaloni.

“Cómo dijo Scaloni, lesionados puede haber. Todo equipo tiene su lesionado. En un plantel más abarcativo de 30, 35 jugadores, lamentablemente, y con este trajín, ritmo y competencia, vos sabes que algún lesionado podes tener”, comenzó explicando Simón.

El problema con las lesiones, contó el periodista, es que "no hay término medio". “O es un tema muscular que se puede solucionar en un plazo lógico, o es desprendimiento que obliga a una intervención quirúrgica, ahí estamos hablando de ocho o nueve semanas”.

Con respecto a la cantidad de lesiones, el especialista afirmó que "hay alternativas". “Más allá de que el técnico ha pensado a Mac Allister como el eje de la cancha o como acompañante de Paredes o Guido Rodríguez, puede cumplir una función en el mediocampo que la de Lo Celso. A mí me encanta Enzo Fernández, tal vez tenga la chance de poder jugar”.

Simón hizo hincapié en la exigencia que implica para los jugadores participar en un Mundial hoy: “El fútbol actual es esencialmente el mismo, pero hay muchas cosas que han cambiado, ya que con la exigencia y la intensidad que propone, me parece que no permite jugadores, salvo excepciones como Lionel Messi, que no estén al 100%. Las cosas básicas que un futbolista debe tener es la energía, la dinámica, la intensidad, porque estamos hablando de la elite”.

Por esta razón, advirtió que la importancia no solo radica en que los jugadores se recuperen de las lesiones, sino que también en que estén en "sintonía de Mundial". “Cuando vos no tenés la energía, la intensidad, la dinámica y la sintonía física, dejás de pensar bien y tu nivel futbolístico también baja”.

“Cuando hablo de energía me refiero al desgaste físico y mental, que te va minando la energía. No perdamos de vista que este es un Mundial acortado y que se va a jugar con mucha frecuencia, esos tres o cuatro días menos hacen que también se acorten los plazos de descanso, y vos necesitas alternativas, buen descanso y variantes. No hay que perder de vista que se tienen que jugar 7 partidos para ser campeón del mundo”, agregó.

El caso de “Cuti” Romero

El jugador tendría molestias en el gemelo.

Hoy se conoció que el jugador no participará de la Champions por sus molestias en el gemelo. Ante esto el especialista afirmó: “Necesitamos que Romero esté sano para los siete partidos que Argentina aspira a jugar. Yo creo que es más importante su presencia que la de Lo Celso”.

La lesión de Giovani Lo Celso

Finalmente, Simón contó que la lesión del jugador este domingo jugando en el Villareal fue por un tiro de taco con la derecha, siendo el zurdo. De igual forma se dice que ya venía con un inconveniente muscular. Aún se está esperando los resultados de los estudios médicos.