El explosivo descargo de Albertario tras las críticas por su relación con Alario: "A ver si dejan de..."

Lucas Alario estuvo en la órbita de la Selección argentina, pero nunca pudo afirmarse como una fija en las convocatorias de Lionel Scaloni. En los últimos días, varios usuarios de Twitter aseguraron que su ausencia en las listas de la Albiceleste se debe a su poca continuidad en Alemania. Insólitamente, le echaron la culpa de esto a Agustina Albertario, jugadora de Las Leonas y pareja del delantero, quien salió al cruce ante los incesantes insultos.

El descargo de Albertario sobre las críticas que recibió por el presente de Alario.

Cansada de las críticas sinsentido, la jugadora de hockey subió uno de los tantos tuits que la nombraron culpable de que Alario no haya vuelto a River para ganar más minutos de cara al Mundial de Qatar 2022: "Me decepcionó mucho Alario, se dejó llevar por su mujer que no quería que vuelva a River. Mejor dicho, no quería que venga a Argentina. Se dejó influenciar por Albertario y así le fue. Es totalmente bienvenido, pero Scaloni decidió no ponerlo y está perfecto", escribió un usuario.

Ante tamaña acusación, Albertario contestó vía Instagram: "Hoy vamos a hablar de varios de estos tuits que me mandan. Pongo uno solo, ¡pero son muchos! Ya que veo que les importa demasiado nuestra vida... Al menos no hablen por hablar... Primero que nada, yo JAMÁS dije que no juegue en River", empezó.

Luego, agregó: "Lucas toma sus propias decisiones, yo solo acompaño. Segundo, yo me fui a jugar a Alemania para poder estar cerca de él. Yo me acoplé a su vida". Claramente, Albertario dijo basta ante las críticas por lo que sucede en la carrera de su pareja, algo que se hizo costumbre en los últimos tiempos.

"Tercero, yo juego en Las Leonas y estoy más en Argentina que en Europa. Cuarto, a ver si dejan de hablar al pedo", cerró la delantera de 29 años.