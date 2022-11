El once que paró Scaloni en la práctica de la Selección argentina: una sorpresa

Tras un día triste con las bajas de Nicolás González y Joaquín Correa, la Selección argentina tuvo un viernes a pura práctica de cara al debut ante Arabia Saudita. Con vistas al partido del martes, Lionel Scaloni paró un once con una sorpresa fuerte.

Imágenes de la práctica de Argentina en la Universidad de Doha.

Según contó Esteban Edul en ESPN, el DT probó a Julián Álvarez en el lugar de Giovani Lo Celso. El delantero del Manchester City había reemplazado a Lautaro Martínez en el amistoso ante Emiratos Árabes Unidos, pero jugaría por la baja más dolorosa de la Selección en el primer partido del Mundial de Qatar 2022.

La titularidad de Julián no sería sorpresa, ya que el ex River sorprendió con su nivel en los entrenamientos. No obstante, distintas versiones hablaban de que Alexis Mac Allister o Alejandro "Papu" Gómez se perfilaban para llenar el hueco de Lo Celso.

Con excepción de esta sorpresa, Scaloni respetó la base del equipo que sale casi de memoria con la celeste y blanca. El equipo titular fue Dibu Martínez; Nahuel Molina, Cuti Romero, Nicolás Otamendi, Nicolás Tagliafico: De Paul, Paredes, Di María; Messi, Lautaro Martínez y Julián Álvarez.

La Selección jugará ante Arabia Saudita por la primera fecha del grupo C de Qatar 2022. El partido será este martes 22 de noviembre a las 7 de la mañana argentina.