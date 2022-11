Lo que dejó el amistoso de ayer: el análisis de Miguel Simón

En el día de ayer la Selección argentina goleó a Emiratos Árabes en un partido amistoso previo al inicio del Mundial de Qatar 2022. MDZ Radio conversó con el periodista deportivo, Miguel Simón, quien analizó la performance del equipo de Lionel Scaloni.

“A Scaloni le sirvió la experiencia en Abu Dhabi, para sacar una conclusión pequeña y tuvo la tranquilidad de que no hubo ninguna lesión”, expresó el periodista.

En este sentido, el especialista opinó sobre el cuestionado desempeño de Juan Foyth: “Hace rato no juega con continuidad, terminó siendo convocado por Scaloni. En principio este último presentó alguna duda sobre cómo iba a estar confeccionada la lista ya que tenía jugadores que no estaban a pleno. No se cual será su cálculo con respecto a cuántos jugadores puede esperar de una lista de 26 para ponerse en forma, pero Foyth evidentemente necesita rodaje, forma y confianza”, argumentó.

Simón dijo que no cree que Scaloni piense a Foyth como titular para el primer partido “y si lo pensaba probablemente se lo esté replanteando”, agregó.

El periodista elogió a Lisandro Martínez: “Es un jugador completo, es valiente para jugar mano a mano, tiene muy buena salida con la zurda, tiene confianza para recibir la pelota. Pese a su estatura, salta. Me parece un central con mucha jerarquía”.

También se refirió a la figura de Cuti Romero: “Lo que consiguió con su imagen ha sido muy veloz y con pocos partidos. Debutó con Argentina en 2021, en eliminatorias contra Chile”. Además advirtió que no jugará los 7 partidos: “Ni en su momento de más continuidad física en Atlanta jugó más de cinco partidos seguidos, distribuidos en 20 días”, dijo.

En concordancia con lo dicho, Simón expresó: “Será vital la inteligencia de un cuerpo técnico y del staff para dosificar las cargas y proyectar cómo pueden distribuirse la cantidad de minutos en la primera fase”.

Cambios en la lista

En el día de ayer, el director de la Selección argentina advirtió que la lista definitiva del Mundial puede cambiar, e hizo referencia a los problemas físicos de los jugadores. Ante esto, el periodista deportivo dijo: “Acuña tiene pubalgia, a pesar de esto, hizo un buen tiempo. Nicolás González también viene luchando con lo físico. A mi no me gustaría que uno de mis jugadores entre con dolor a la cancha, eso en algún momento repercute y puede costar caro. Es un juego en grupo, en el cual el futbolista interviene cada tanto y si en uno de los momentos lo hace mal por estar condicionado a un dolor, le puede costar muy caro. Creo que pasa por ahí lo que dijo Scaloni”, concluyó.