El particular posteo de Evangelina Anderson tras la asunción de Demichelis en River: “A todos aquellos que me…”

Evangelina Anderson, esposa de Martín Demichelis, oficialmente presentado este miércoles como nuevo director técnico de River, se mostró muy contenta y activa en sus redes sociales después del anuncio. Subió varias publicaciones dando cuenta que el "deseo" del que hablaba Micho sobre dirigir al Millonario data de largo y que el núcleo de su familia (ella, él y sus hijos) deseaba más que nadie que se diera esta oportunidad.

Debajo de un video de Demichelis festejando muy emocionado el gol de Pratto en Madrid junto a su hijo mayor, Bastian, la modelo escribió en Instagram: "Acá les dejo tres videos en respuesta a todos aquellos que me preguntan cómo se sienten mis hijos en estos momentos… Sólo imagínenselo después de ver esto".

Martín Demichelis es el nuevo DT de River: el sucesor de Gallardo.

Además, por si quedaba alguna duda del "sentimiento riverplatense" de la familia, Evangelina Anderson también citó algunas fotos subidas hace unos años en las que a tanto a su marido como a sus hijos se los ve completamente lookeados con ropa del Millonario.

Las historias que subió Evangelina Anderson a su cuenta de Instagram.

Tras ser oficializado como nuevo DT del Millonario, Martín Demichelis dejó varias frases fuertes, con las que ya ilusionó a más de un hincha: "River es el Bayern Munich de Sudamérica. Tiene principios, modales, metodología que se asemejan muchísimo. Y una historia que te exige ganar títulos. Tengo que hablar con los jugadores, verlos convencidos, pero hay algo que no vamos a tranzar: es la idea de buscar protagonismo. No sólo de un partido, sino de los torneos. Intentaré darle una solidez defensiva al equipo, pero sin negociar ir para adelante. Vengo de una cultura donde las transiciones marcan la diferencia a nivel mundial. Claro que soy amante de la pelota, pero no de las posesiones que aburren. Intentaremos ser lo más vertical posible, siempre y cuando el momento lo considere".