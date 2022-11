El enojo de Scaloni con un jugador al que le dedicó el “son grandecitos” por no decirle la verdad

"Sí, es verdad que algunos no jugaron por precaución y no los arriesgamos. El resto jugó, y el que estaba bien jugó lo que tenía que jugar. Son bastante grandecitos como para darse cuenta si están en condiciones de seguir o no". Estas palabras de Lionel Scaloni sorprendieron por su tono, ya que cargaba con cierto enojo. Un día después, el DT desafectó a dos jugadores de la Selección argentina con molestias físicas, pero el mensaje tenía un solo destinatario.

Según contó Gastón Edul, Scaloni habría estado enojado con Joaquín Correa: "Lionel Scaloni desafectó a los jugadores por entender que no iban a estar al 100%. Ayer lo probó a Tucu. Post partido el jugador manifestó que se había sentido incómodo y por eso Scaloni declaró", explicó en Twitter.

Luego, el periodista de TyC Sports agregó que el DT habría declarado "están grandecitos" porque Correa habría asegurado que estaba para jugar y estar en condiciones para Qatar 2022. Sin embargo, su rendimiento en el amistoso ante Emiratos Árabes Unidos dejó en claro que esto no era así: "Él entendía que estaba en un estado físico que acá vieron que era otro", aseguró sobre Scaloni.

Según el parte médico oficial de la Selección argentina, Correa sufrió una tendinitis aquiliana pierna izquierda: "La AFA les desea a los dos futbolistas una pronta recuperación en este momento y acompaña con un abrazo su aporte incondicional durante este período de cuatro años", dice el informe.

Con la baja de Joaquín Correa, la Selección argentina llamó de urgencia a Thiago Almada. El jugador del Atlanta United se convirtió en el primero en ser llamado para la Albiceleste en un Mundial mientras está en la MLS.