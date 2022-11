La bomba de Scaloni que sacudió a la Selección argentina tras el 5-0: “Hay jugadores que no…”

A seis días del debut en el Mundial de Qatar 2022, la Selección argentina goleó a Emiratos Árabes Unidos. El triunfo llegó mediante los tantos de Julián Álvarez, Lionel Messi, Joaquín Correa y un doblete de Ángel Di María. Pese al 5-0 a favor, Lionel Scaloni mantuvo la calma en una breve rueda de prensa y sorprendió con un bombazo.

Hace menos de una semana, el DT confirmó la lista de 26 jugadores que representarán a la Albiceleste en la Copa del Mundo. Sin embargo, no pudo contar con todos ellos para el amistoso, ya que algunos quedaron afuera del banco de suplentes por precaución. Precisamente, Scaloni dejó un bombazo: "Si es verdad que algunos no jugaron por precaución y no los arriesgamos. El resto jugó, y el que estaba bien jugó lo que tenía que jugar. Son bastante grandecitos como para darse cuenta si están en condiciones de seguir o no", soltó.

Ante la pregunta de Gastón Edul de si todos terminaron bien desde lo físico, Scaloni agregó: "Tenemos algunos problemitas, tenemos algunos días para resolver el tema de la lista. Si te soy sincero, no puedo decirte 100%. Por suerte o mala suerte, podemos cambiarla, esperemos que no. Está la posibilidad".

"Hay jugadores que no están del todo bien, es evidente. Hay varios que quedaron afuera de la convocatoria por no estar aptos para jugar o había algún riesgo. No te puedo garantizar que esos jugadores estén bien. Hay que ser cautos porque por algo quedaron afuera", explicó Scaloni.

Según Edul, el cambio de la lista pasaría por Cristian "Cuti" Romero o Nicolás González. El defensor central llegó con una distensión muscular y se está recuperando, mientras que el de la Fiorentina también llegó con lo justo a la concentración. No obstante, Ariel Senosiain aseguró que "están todos bien".

De los 26 jugadores, 17 tuvieron participación ante Emiratos Árabes Unidos. Entre los faltantes estuvieron Lautaro Martínez, Nicolás TaglIafico, Alejandro Gómez, González y Romero. ¿Qué pasará con la lista de la Selección argentina?