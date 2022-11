Ángel Correa reveló qué le dijo Scaloni al convocarlo de urgencia para el Mundial: "Que me..."

En un llamado de urgencia, la Selección argentina convocó a Ángel Correa por la baja de Nicolás González. El jugador de la Fiorentina no pudo recuperarse de lesión muscular bíceps femoral izquierdo que sufrió hace tres semanas. Por eso, el ex San Lorenzo tuvo que viajar de imprevisto al Mundial de Qatar 2022 con la ilusión en la valija.

El delantero del Atlético de Madrid se encontraba en Rosario, su ciudad natal, y tomó un avión privado desde el aeropuerto de dicha ciudad para emprender una serie de vuelos con destino final en Doha. Allí, habló para los medios locales: "Me tomó por sorpresa. Estaba disfrutando de mi familia y ahora voy a viajar con una ilusión enorme", expresó.

Luego, reveló qué le dijo Lionel Scaloni, quien había contado con él en todas las convocatorias hasta la lista de 26 que anunció hace menos de una semana: "No, nada, que me van a estar esperando allá con la mejor", contó.

"Sisi, feliz, ojalá se nos dé. [Cuando me llamaron] estaba con mi familia, mi abuela, amigos,mis hermanas, mis sobrinas, mis hijas... Me avisaron hace un par de horas, me generó una felicidad enorme", aseguró Correa, que viajará a su primer Mundial.

Este miércoles, la Selección argentina goleó a Emiratos Árabes Unidos en Dubai. Mientras tanto, Correa jugó un picadito con Thiago Almada en Cañuelas. Ahora, ambos viajarán de urgencia al Mundial de Qatar 2022 para jugar con la celeste y blanca.