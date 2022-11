La Selección argentina llegó a Doha para disputar el Mundial de Qatar

La Selección argentina está en Qatar. El equipo conducido por Lionel Scaloni y que tiene como capitán a Lionel Messi, arribó a Doha donde quedará concentrado a la espera del debut en el certamen, que será el próximo martes a las 7 de la mañana. Luego de la cómoda victoria ante Emiratos Árabes, por 5 a 0, los futbolistas llegaron visiblemente cansados y pasarán la primera noche en la Universidad de Qatar, el sitio elegido por la Asociación del Fútbol Argentino meses atrás.

La Selección ocupará 85 habitaciones y usará dos canchas con césped idéntico al de los ocho estadios del Mundial. El cuerpo técnico trabajará en la recuperación de los futbolistas que jugaron ante Emiratos Árabes y de los que están en duda para iniciar la Copa del Mundo, de los cuales se puede prescindir y cambiar en la lista hasta 24 horas antes del debut.

En relación a esta situación, el entrenador declaró luego del amistoso: "Tenemos algunos problemitas, pero tenemos tiempo para definir algunas cosas. Hay posibilidad de cambiar la lista de 26. Hay jugadores que no están del todo bien, algunos quedaron fuera de la convocatoria porque no estaban para jugar. No puedo garantizar que todos vayan a estar, hay que ser cautos".

#SelecciónMayor ¡Llegamos a Doha! uD83CuDDF6uD83CuDDE6 Conocé la próxima actividad de la Selección @Argentina en Qatar uD83DuDC47



uD83DuDCDDhttps://t.co/oBF5LaFKYi pic.twitter.com/XVbkleQqVU — Selección Argentina uD83CuDDE6uD83CuDDF7 (@Argentina) November 17, 2022

El director técnico se refirió a los casos de Paulo Dybala, Cuti Romero, Nicolás González y Papu Gómez, que no pudieron participar del amistoso por molestias físicas que arrastran desde sus clubes aunque se cree que llegarán al partido inicial con Arabia Saudita.

Argentina iniciara la búsqueda de su tercera estrella mundial el próximo martes 22 de noviembre a las 7 cuando se enfrente a Arabia Saudita en el Estadio Lusail por el Grupo C, que lo completan México y Polonia.