La picante “advertencia” de Troglio a Scaloni: “Que disfrute el Mundial porque si no sale campeón…”

Este miércoles, desde las 12.30, la Selección argentina enfrentará a Emiratos Árabes en el último partido amistoso antes del debut en el Mundial de Qatar 2022. En este contexto, mientras el mundo del fútbol espera por ver a Lionel Messi y compañía en la máxima cita mundialista, a Lionel Scaloni le mandaron un contundente mensaje.

Se trata de Pedro Troglio, actual director técnico del Olimpia de Honduras. En su diálogo con Télam, el subcampeón del Mundial de Italia 1990 con la camiseta argentina aprovechó su oportunidad para enviarle una importante advertencia al DT campeón de la Copa América 2021.

El DT le envió un importante mensaje a su colega a días del inicio del Mundial de Qatar 2022.

A la hora de dar su consejo, el ex director técnico de San Lorenzo soltó: "Debe sentir una gran responsabilidad pero le diría que disfrute este momento, que siga así que lo está haciendo muy bien" Y, además, bromeó: "Lo que hay que tener en claro es que hoy es todo lindo pero estamos en la Argentina y si no salís campeón, la Scaloneta se termina, van a decir que se le pincharon las gomas".

"Somos así. Tendrían que valorarse otras cosas pero si te va mal, nadie reconoce nada: ni el invicto ni como llegaste. Salir segundo en un Mundial o estar entre los cuatro mejores es muy bueno pero en nuestro país no sirve. Te matan", añadió Troglio sobre la idiosincrasia de los fanáticos de nuestro país.

En cuanto a la importancia de los logros obtenidos por Scaloni al frente de la Selección, destacó: "Ganar la Copa América fue un impacto muy fuerte, un momento crucial, porque a veces necesitás de un título, te mejora. Le vino bien a Messi, a Di María, a todo el plantel y al cuerpo técnico, los liberó".

El DT de Olimpia de Honduras, además, se animó a mencionar a sus candidatos al título.

También, Troglio no perdió la oportunidad de hablar de la viral arenga del capitán de la Selección argentina en la previa de la final ante Brasil en el Maracaná: "Los que creían que Messi no arengaba es porque no se ve todo, se muestra cuando alguien quiere que algo trascienda y generalmente se muestra cuando te va bien. En realidad todos arengamos, motivamos, hablamos y no siempre se conoce".

"Se creó un mito que no hablaba en el vestuario. Hay distintos tipos de líderes. Acá se nota un grupo muy fuerte entre los que quedaron de épocas anteriores y los nuevos que se sumaron. Se aprecia la unidad, están muy bien puertas para adentro. Todo es mérito de b y del cuerpo técnico, que le supo dar el lugar a cada uno", agregó.

Para finalizar, Pedro reveló las selecciones que, para él, son las candidatas al título: "Te podés encontrar con Francia y todo dependerá de cómo llegan y están ese día. No veo sorpresas. Entre la Argentina, Brasil, Francia, Bélgica, España, Inglaterra y Alemania va a salir el campeón"