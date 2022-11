El estremecedor presagio de un histórico DT sobre Dibu Martinez

Desde su debut oficial en junio del 2021, en el marco de la séptima fecha de las Eliminatorias Sudamericanas rumbo al Mundial de Qatar 2022, Emiliano Martínez demostró cualidades para ser el dueño de los tres palos de la Selección argentina. Desde ese momento el actual arquero del Aston Villa suma 18 partidos (10 por Eliminatorias, 6 en la Copa América, 1 por la Finalisimma 2022 y el restante fue en un amistoso ante Jamaica).

Arsène Wenger siempre confió en las cualidades del arquero argentino.

La historia del marplatense comenzó mucho antes y con un director técnico que depositó toda su confianza en él desde que lo conoció allá por el 2009. Se trata nada más y nada menos que de Arsène Wenger, histórico director técnico del Arsenal que recibió al argentino cuando se fue a probar a Inglaterra junto a Pepé Santoro, emblemático ex arquero de Independiente de Avellaneda.

Foto: Captura Infobae

Esta historia la relata con lujo de detalle Alejandro Muñoz, amigo de Martínez, con quien compartió inferiores en el Rojo. “Fui a la práctica y justo estaba el Viejo ahí. A Wenger todos lo conocen como el Viejo, así le dice siempre Emi, no lo llama por su nombre. Le preguntó si yo era su amigo, se acercó y le pidió que le tradujera algo", comenzó en su diálogo con Infobae.

"‘Él va a ser uno de los mejores arqueros de la historia’. Yo, con la piel de gallina, primero porque me hablaba el Viejo y segundo porque dijo eso de Emi. Emi se quedó, me miró y me tradujo. ‘¡Dale!, ¿en serio?’, le digo. Y ahí el Viejo asintió con la cabeza. Yo no lo podía creer”, recordó el amigo del Dibu sobre su viaje a Inglaterra.

“Wenger lo tenía ahí arriba. No lo pudo hacer jugar porque tenía figuras como Cech y Leno, pero lo tenía como un hijito en el club”, sentenció el Mostri, apodo con el Dibu nombra a su amigo.