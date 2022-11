El pedido de Messi a su padre para jugar en la Selección argentina cuando nadie lo conocía: "Le decía que..."

"Allá de todas formas no se me conocía. Fue difícil llegar a la Selección". A principios de los 2000, pocos en el fútbol argentino conocían a un chico llamado Lionel Messi que jugaba en el Barcelona. El pibe, que luego se convertiría en uno de los futbolistas más destacados de la historia sino el más, se moría por jugar para Argentina y así lo reveló quien hoy capitaneará a la Albiceleste por tercer Mundial consecutivo.

En charla con Jorge Valdano para su programa en Movistar+. la Pulga reveló que le insistía a su padre Jorge con ponerse la celeste y blanca: "Le decía a mi papá que había que hacer algo para que supieran que estaba acá (en Barcelona). Hablaba con Saviola... En el torneo Sub-17 donde Argentina pierde contra España con dos goles de Fábregas, el técnico preguntó por qué no estaba yo", recordó sobre el Mundial 2003 de esa categoría.

Luego, Julio Humberto Grondona y la AFA organizaron el recordado partido ante Paraguay en la cancha de Argentinos Juniors. Allí, la Selección argentina se aseguró a Messi para siempre: "Empecé en la selección con 17, 18. Fui al Sub-20 que ganamos, también los Juegos Olímpicos. Encontré una camada muy buena y luego compartimos mucho en la mayor, para jugar varias finales", expresó.

Sin embargo, su relación con la Albiceleste fue, por momentos, traumática: "En 2006 no jugué con Alemania. Me empezaron a pegar. Después perdimos una final de Copa América contra Brasil... Siempre sentí el cariño de la gente aunque hubo una parte que siempre me cuestionó y miraba todo lo que hacía".

Por último, destacó el presente que vive la Selección argentina de cara al Mundial de Qatar 2022: "Después de tanto pasar y tantas cosas que vivimos, después de tantas finales perdidas... llegó un momento impresionante", afirmó.