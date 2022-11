La revelación de Messi sobre el reclamo que le hace su madre, Celia: "Siempre se queja de..."

El Mundial de Qatar 2022 pareciera ser la mejor oportunidad de conseguir la gloria para Lionel Messi. El 10 y capitán de la Selección argentina logró todo y más de lo que un futbolista podría soñar de pequeño. Sin embargo, Celia María Cuccittini, su madre, todavía le reclama por algo muy particular.

La Pulga habló con Jorge Valdano, quien tiene un programa en Movistar+, y reveló qué es lo que le molesta a su madre de su carrera futbolística: "Siempre se queja mi vieja de que sufrió nueve meses y el parto y no se cita su apellido. Nunca se usa en Argentina el segundo apellido y acá [España] algo más, pero tampoco", explicó.

Luego, Messi recordó que en su familia no esperaban otro hijo varón, el tercero detrás de Rodrigo y Matías: "Antes de nacer yo, mis padres esperaban la nena. Mi papá estaba convencido de que era una nena. Cuando se enteraron... No tenían preparado nombre de nada", dijo.

Además, Messi se remontó a sus primeros contactos con el amor de su vida: "Crecí con la pelota desde que tengo uso de razón. Desde los 2 años dice mi viejo. Me metía con mis primos más grandes. Me peleaba con mis hermanos más grandes, queria jugar con ellos. Yo agarraba cada calentura... Ellos me cuidaban. No me dejaban entrar por la diferencia de edad. Lo mío con la pelota fue desde siempre. Me volvía loco pateando contra la pared", expresó.

Como contó en diversas ocasiones, no todo fue color de rosas para la Pulga en los inicios de la carrera: "Estuve seis meses sin jugar, jugué un partido y me volví a lesionar tres meses. Volvió un hermano a Argentina, allá tenía su vida, novia, amigos...Mi hermanita también con seis años, por eso mi madre volvió con ellos. Se fue partiendo la familia y fue duro".

Noticia en construcción.