El palazo para Scaloni de un jugador que se quedó afuera del Mundial: “Podría haber estado en la lista de…”

Lionel Scaloni casi no recibió críticas al revelar la lista de 26 jugadores de la Selección argentina. Sin grandes ausencias ni sorpresas, el DT más joven de la próxima Copa del Mundo logró un consenso tal que no hubo mucho runrún acerca de sus elegidos. No obstante, uno de los jugadores con mejor rendimiento en el año se lamentó por la decisión de dejarlo afuera.

Germán Cano, el argentino con más goles en 2022, no estará en el Mundial de Qatar 2022.

Para el medio local, Germán Cano es casi un desconocido, pero es temido en Brasil por su gran capacidad goleadora. El delantero del Fluminense lleva 43 goles en lo que va de 2022 y quedó sorprendido por su ausencia en la prelista de Scaloni: "Podría haber estado en la lista de 55 de la Selección, ¿verdad? Pero si no fuera así, no hay problema. No puedo controlarlo. Lo que puedo hacer es lo mejor para el Fluminense, para seguir haciendo historia aquí. El resto no depende de mí", expresó.

En dialogo con Globoesporte, el ex Lanús aseguró que nunca tuvo contacto con ningún integrante de la Albiceleste: "¿Si alguna vez me habló alguien de la Selección argentina? No, nunca hablé con nadie. Hubo mucha prensa aquí en Brasil y hasta allá en Argentina (hablando de posibles convocatorias), pero de la selección nunca la hubo", expresó.

Así como es un desconocido para el fútbol argentino por haber hecho el grueso de su carrera afuera, los fanáticos y la prensa brasileña no pueden creer como Scaloni no cuenta con Cano. El jugador de 34 años peleó mano a mano con Kylian Mbappé para ser el máximo goleador del año. Sin embargo, ni así logró meterse en la disputa para estar en el Mundial de Qatar 2022.

Sin Cano, el DT de la Selección argentina optó por los jugadores con los que contó durante todo su ciclo. El 9 titular e indiscutido es Lautaro Martínez, mientras que Julián Álvarez y Joaquín Correa pelearán por ser el primer cambio en el frente de ataque.