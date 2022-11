Tras quedarse afuera de los 26 a último momento, Ángel Correa metió un gol en el Atlético: qué hizo en el festejo

En la definición de la nómina de 26 jugadores que representarán a la Selección argentina en el Mundial de Qatar 2022, Lionel Scaloni determinó a último momento bajar a Ángel Correa y en su lugar ubicar a Juan Foyth. Angelito, que estuvo en casi todas las convocatorias del último año y medio, se quedó afuera de la Copa del Mundo y, en su primer partido con el Atlético de Madrid post anuncio de la lista, convirtió un gol.

A los 35' del duelo frente al Almazán por la primera ronda de la Copa del Rey, Ángel Correa capturó un rebote corto del arquero rival y definió con el arco vacío desde adentro del área chica, para adelantar por 1-0 a los dirigidos por el Cholo Simeone. En el festejo, delantero el argentino se mostró muy sobrio. Palmada con Griezmann y Joao Felix y listo. Nada de sonrisas. A los 67', con el partido ya 2-0 a favor del Atlético, salió reemplazado.

Ángel Correa disputó 15 partidos bajo la conducción de Lionel Scaloni y marcó dos goles. Integró el plantel campeón de la Copa América 2021 y, pese a tener un problema en su corazón, también quiso ser parte de la gira en la cual la Selección consiguió la Finalissima. Sin embargo, en el último recorte quedó out.

Ángel Correa no irá a Qatar 2022.

El rosarino de 27 años, junto con Almada, Musso y Facundo Medina, se va a quedar entrenando en el predio de la AFA en Ezeiza en los días previos al Mundial en caso de que haya alguna baja por "lesión o enfermedad grave". Él y los otros jugadores son los posibles sustitutos.

Tras el anuncio oficial de la lista, su pareja, Sabrina Di Marzo, subió un fuerte posteo cargado de indirectas a su cuenta personal de Instagram que hizo ruido: "Jamás dudes la carrera que elegiste, nunca jamás te cuestiones de lo que sos y no sos capaz, y mucho menos dejes que las decisiones de otras personas influyan en tu estado de ánimo y en que te hagan pensar si sos o no sos capaz de cumplir algún objetivo. Vivo con vos y veo el trabajo diario qué haces y siéndote sincera no creo que nadie lo haga. Esa constancia para entrenar, para hacer fisio de 7 días 5. Para alimentarte como debes, para no salir a restaurantes y comer en casa. Sos una persona súper responsable, razonable y una persona con muchísima cabeza. Siempre vamos a estar acá para vos, en las buenas en las malas y en las que toque. Siempre te vamos a acompañar acá o en donde sea. Para nosotras sos imprescindible".