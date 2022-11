¿El último del año? Un club de la Liga Profesional se quedó sin director técnico

El entrenador Facundo Sava anunció su salida de Patronato de Paraná, equipo con el que se consagró campeón de la Copa Argentina y se clasificó a la Libertadores pero con el que, paralelamente, descendió a la Primera Nacional. El DT agradeció el cariño y el apoyo a jugadores, dirigentes, hinchas y empleados del club.

Facundo Sava, el entrenador de #ElCampeónEntrerriano, ha decidido no continuar al mando del plantel de fútbol profesional de nuestra institución pic.twitter.com/mUWzndPrNZ — Club A. Patronato ? (@ClubPatronatoOf) November 11, 2022

A última hora, y luego de una reunión de Comisión Directiva, el club de Paraná comunicó oficialmente por sus redes la salida del DT: "Facundo Sava, el entrenador de #elcampeónentrerriano, ha decidido al mando del plantel de fútbol profesional. Gracias eternas por el profesionalismo, por la calidad humana tanto dentro como fuera del club y, sobre todo, por ser el conductor del máximo logro deportivo de nuestra historia. Hasta siempre, Colo. El barrio, la ciudad y la provincia serán siempre tu casa".

"Hoy tomé la decisión de no aceptar la oferta que me hicieron los dirigentes para seguir la próxima temporada en Patronato, pero no tengo más que palabras de agradecimiento para todos", dijo Sava en diálogo con Télam. Y, agregó: "Nos llevamos el cariño y el apoyo de todos. Jugadores, dirigentes, hinchas y desde el primero al último de los empleados del club. También el afecto de toda la ciudad. Estoy seguro de que nos encontraremos otra vez".

El DT decidió dar por finalizado su ciclo en Paraná.

El DT hizo además un balance de su paso por el Patrón, que incluyó un título inédito y la decepción del descenso al Nacional: "Sabíamos que sería difícil salvar la categoría pero dejamos todo en la cancha para lograrlo. Estoy orgulloso de la campaña que hicimos".

Con respecto al histórico logro en la Copa Argentina apuntó: "No arrancó como objetivo sino que fue un sueño moldeado a medida que avanzamos de ronda". A su vez, señaló: "Coronamos un año inolvidable con el título y la clasificación a la Libertadores. Con el cuerpo técnico vivimos cosas que nos van a quedar para siempre en el corazón. Fueron muchas emociones, muchos momentos de felicidad y de alegría, y además tuvimos la posibilidad de conocer gente maravillosa y una ciudad hermosa, así que los vamos a extrañar".