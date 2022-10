Sava quebró en llanto en medio de una nota en TV tras salir campeón con Patronato: el motivo

El entrenador de Patronato de Paraná, Facundo Sava, agradeció al “grupo humano” que conforma el plantel del equipo que se consagró esta noche campeón de la Copa Argentina y recodó emocionado a Carlos Timoteo Griguol, de que quien dijo: “Mucho de lo que soy se lo debo a él. Fue como un segundo padre”.

El exdelantero de Ferro y Gimnasia de La Plata no pudo contener las lágrimas al hablar de uno de sus formadores, y agregó que le enseñó “mucho de fútbol, pero sobre todo la persona, los valores. Lo llevo bien adentro y lo aplico todo el tiempo”, a la vez que reconoció el aporte de su padre, familia, esposa y amigos que “en los momentos difíciles son los que están más cerca”.

El conjunto rojinegro celebró en Mendoza al derrotar a Talleres y coronó un año en el que hace algunas semanas sufrió la pérdida de categoría al descender a la Primera Nacional. “Fue un año de muchas alegrías, porque este grupo me hacía levantarme a mí cada mañana con ganas de ir a trabajar, con la gente que trabaja en el club, empleados, cancheros, utileros, es un placer trabajar ahí”, dijo. Y aseguró: “Este grupo es de una calidad humana como pocos he conocido, así que la verdad estoy muy contento”.

“Lo más importante es que pudimos expresar en cada momento lo que sentíamos, ya sea una angustia, tristeza o alegría, siempre largamos lo de adentro y enseguida estaban todos listos”, sostuvo el técnico del flamante campeón.

Por último, consideró: “Este equipo no merecía irse a la B, porque hicimos 40 puntos, le ganamos a casi todos los grandes, los partidos que no pudimos ganar, merecimos mucho más, fue un equipo valiente, ordenado, en el que todos pedían la pelota”. “Soy un agradecido por el cariño que me dieron desde que llegué al club, y lo disfrutaremos allá”, en Paraná, cerró.