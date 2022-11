Por qué Ibai Llanos rechazó viajar con la Selección de España a Qatar

Quedan menos de 10 días para que comience la gran cita del fútbol mundial, la Copa del Mundo Qatar 2022. Y cualquier aficionado a este deporte sueña con poder compartir junto a los jugadores de su selección los momentos previo al gran certamen.

Pero no es el caso del streamer español Ibai Llanos, quien confirmó en las últimas horas, que no irá al Mundial de Qatar como creador de contenido de la Selección de España. Sus palabras fueron claras y contundentes: "No me sale de los cojones y no lo voy a hacer", dijo el joven de 27 años, en una de sus recientes transmisiones.

“Me surgió la oportunidad de ir en el avión de la Selección Española de Fútbol a Qatar y bueno, iba a grabar contenido, no iba a hacer directos, sino que iba a grabar contenidos, pero no me sale de los cojones y no lo voy a hacer. Vamos, tomé la decisión ya hace semanas, no es que la haya tomado hoy, pero no lo voy a hacer”, explicó Ibai.

Es verdad que el streamer no dio los motivos de su decisión, pero se presume que optó por no viajar debido a las condiciones en las que trabajaron los obreros en la construcción de los estadios en Qatar. Eso motivó a que haya denuncias por violación de derechos humanos y a un rechazo a nivel global, aunque no muy difundido en los medios tradicionales.

Por otra parte, también está la postura del régimen qatarí respecto a cuestiones vinculadas a derechos humanos y otros avances del colectivo LGBTIQ+, que también generaron conflictos éticos. De ahí que son numerosas las voces que se manifiestan en señal de protesta o promueven boicots contra el evento deportivo.