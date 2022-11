Las insólitas declaraciones de Luis Enrique tras dar la lista de España: "Soy el mejor entrenador..."

Sorprendentes declaraciones. Irónicas, claro, pero no dejan de ser insólitas las palabras de Luis Enrique, entrenador de la Selección de España, quien dio una rueda de prensa después de anunciar a los 26 futbolistas convocados para el Mundial de Qatar 2022. Llamativamente, el técnico se consideró "el mejor entrenador en la historia del fútbol mundial" para demostrar su confianza en sí mismo y en el equipo que llevará a la Copa del Mundo, consciente de las críticas por haber dejado afuera de la citación a varios futbolistas de renombre.

Luis Enrique, conocedor de que solo podía llevar a 26 jugadores, sorprendió por ejemplo con la citación al joven de 22 años Hugo Guillamón en lugar de una estrella de renombre y campeón del mundo como Sergio Ramos, y las críticas comenzaron a llover: "Hemos utilizado a jugadores que nos han ayudado pero que no van a poder estar en Qatar y por eso me quiero acordar de ellos y darles las gracias", comentó el DT.

"Me ha quedado una lista macanuda. El Mundial siempre ilusiona. ¿Confianza? El noventa por ciento. Hay jugadores que deberían estar, pero tengo sensación de felicidad total por los jugadores que llevo. Más que una Selección somos un equipo. Vamos a dar guerra en Qatar. De miedo no vamos a morir. Esta es la selección de Luis Enrique", aseguró el ex Barcelona.

OFICIAL | Convocatoria de la @SEFutbol para el Mundial de Catar.



Estos son los 26 jugadores elegidos por @LUISENRIQUE21 para defender a España en la gran cita.



Esta es mi lista, la tuya, es #LaListaDeTodos.



¡¡#VamosEspaña!! ¡¡VAMOS A HACER ALGO GRANDE!!#Catar2022

Por otro lado, afirmó irónicamente: "No hay seleccionador mejor que yo en la historia del fútbol mundial. No es verdad, pero yo me lo creo.¿Cómo voy a dudar? Con todos los palos que nos dan, encima vamos a dudar nosotros... Soy el mejor entrenador que puede haber en la faz de la tierra. Si tengo que convencer a mis jugadores y me ven dudar... Dudas, ninguna. La de palos que me van a caer, pero a mí me da igual".

Además, Luis Enrique defendió también a Sergio Busquets, el capitán del seleccionado, a quien muchos criticaron por su nivel reciente en el Barcelona y por sus 34 años, y hasta lo comparó con Rafael Nadal: "Mi objetivo es convencer a Busi para que juegue otro Mundial más. ¿Hay alguna duda en que (Nadal) ha sido el mejor de la historia? Pero si hacemos ránking de saque, por ejemplo, Nadal no estará el primero. Si nosotros conseguimos que el escenario del partido sea a lo que queramos jugar, estar en el campo rival y tener más el balón, Busquets se convierte en el número uno. Yo no veo en el panorama mundial ninguno mejor que Busi para jugar a lo que nosotros queremos jugar".

@LUISENRIQUE21: "Pienso que llegamos en nuestro mejor momento. Estoy convencido de que vamos a dar guerra en el Mundial. La sensación es de plenitud".



"Creo que hay jugadores que por merecimientos deberían estar, soy el primero el reconocerlo".#VamosEspaña | #Catar2022

Respecto de la lista, el entrenador opinó: "No he dejado de pensar hasta ayer. La duda la tenía en ataque. Las ausencias despiertan mas morbo. Yeremi Pino viene a la Selección. Requiere todo lo que pedimos. Ansu (Fati) está en el proceso de recuperación de ser el de antes de la lesión. Ha sido una de las dudas hasta el último minuto. Está en proceso de cambio. He confiado en él antes que otro. Veremos si está cerca o no de volver. Juega más en su equipo, pero no es titular".

Además, Luis Enrique aseguró que se ilusiona con jugar los siete partidos, es decir llegar como mínimo a semifinales: "¿El listón? El infinito, competir todos los partidos. Nadie descarta, fuera de España, que nos descarte. Vamos a intentar jugar siete partidos. La afición está volcada e ilusionada, cosa que antes no sucedía".