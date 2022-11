El doloroso momento que atraviesa la pareja de Becky G

Sebastián Francisco Lletget, jugador de FC Dallas, se quedó afuera de la lista de la Selección de Estados Unidos para el Mundial de Qatar 2022. La pareja de Becky G, cantante estadounidense, no se ha pronunciado todavía en las redes sociales, aunque estaba muy confiado de estar en la selección.

El volante tuvo un paso por el West Ham de Inglaterra, pero desde el el 2015 volvió a la MLS. Jugó en LA Galaxy y hace poco pasó a Dallas FC. Si bien no es un jugador importante para Gregg Berhalter, entrenador de la Selección de Estados Unidos, se esperaba que estuviera en la lista.

Lletget firmó un nuevo contrato de tres años con opción de equipo para la temporada 2026 con el club de Dallas.

La cantante ha manifestado en reiteradas ocasiones que se llevan muy bien, ya que no mezclan sus trabajos. "Estamos todavía tan enfocados en nuestras carreras. Nuestras carreras y nuestras familias han sido nuestros mayores enfoques y por eso sentimos tanta admiración y respeto el uno por el otro", señaló.

Además, Becky G ha contado que no tienen apuro por casarse, pero que ambos lo piensan: "Creo que hay cosas fuera de esta industria que quiero experimentar y no es solo tener una familia, no es solo casarme. ¡Yo ni siquiera he viajado el mundo sin estar trabajando! No he tomado unas vacaciones antes, así que definitivamente hay algunas cosas en mi lista de sueños por cumplir en lo personal. Los bebés definitivamente están ahí".