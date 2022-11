La durísima confesión de Messi post derrota con Alemania en la final de 2014: "Hace un año que no puedo..."

Lionel Messi se encuentra a 20 días de convertirse en el primer jugador de la Selección argentina en decir presente en cinco Mundiales. En la previa del inicio del Mundial de Qatar 2022 fue Fabián Soldini, primer representante de la Pulga, quien reveló detalles no conocidos hasta el momento. En su diálogo con Infobae, el empresario recordó una charla que mantuvo con el 10 en 2015 sobre la final perdida con Alemania un año atrás.

“Cuando estuve en su casa en 2015, después de 10 años de no verlo, me dijo ‘Fabi, hace un año que me despierto a la noche pensando en la final (contra Alemania) en Brasil. No puedo dormir’. Y lo puedo asegurar. Le da vuelta en la cabeza”, expresó Soldoni sobre la final perdida con Alemania en el estadio Maracaná.

En aquel año, todavía defendiendo los colores del Barcelona, Messi se coronó campeón de LaLiga, la Copa del Rey, la Supercopa europea y la Champions League. Además, se preparaba para disputar el Mundial de Clubes, trofeo que también levantó tras ganarle a River por 3-0 en la final.

Con respecto al desahogo que significó la consagración en la Copa América 2021, donde celebró su primer título con la Selección argentina mayor, destacó: “Me puso muy feliz cuando salió campeón de América porque sé todo lo que sufrió, todo lo que padeció. Todo lo que lo mataron acá, sobre todo acá. Si vos sabés de él... él para la Selección viene lesionado, viene enfermo, viene. Viene”

“Es su amor. Su amor es la Selección. No es ni el Barsa, ni Newell’s... Su amor es la Selección. Su gran amor es la Selección”, añadió Soldoni, con quien Messi cortó relación en el año 2005, justo antes de que el rosarino se consagrara campeón del Mundial Sub 20 de Holanda.

Para finalizar, el empresario se refirió al presente del jugador del París Saint Germain, a días del inicio del Mundial de Qatar 2022: “Lo veo muy maduro, muy tranquilo. Al grupo lo veo muy unido. Ojalá que se le pueda dar para terminar, me parece que se lo merece con la carrera que hizo, allá arriba”.