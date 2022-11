Mazazo en la Selección argentina: un periodista del Villarreal anticipa la peor noticia para Lo Celso

Giovani Lo Celso tiene un pie afuera del Mundial de Qatar. El martes arrancó con la noticia de que podría tener algo más que un simple desgarro y desde España anticipan la noticia que nadie quería escuchar. Javier Mata, periodista de Radio Villarreal, habló en TyC Sports y el panorama que brindó no es alentador para la Selección argentina. "Hay mucho pesimismo acá", expresó.

En la misma línea, agregó: "Dan por seguro que no seguirá jugando en lo que resta de la temporada. Pero todo apunta a que tendría algo más que lo muscular. Si es así, juagar el Mundial será más que imposible. Lo que me trasladan desde el club es pesimismo, que Gio no está bien. Le ha pesado no hacer una buena pretemporada y ya tuvo un aviso de que estaba al límite".

"El nuevo DT (Setién) lo obliga a hacer un desgaste mayor y lo sintió. Ha hecho una pretemporada rara y estaba empezando a tener ritmo de partido. Ante Bilbao, el equipo sintió mucho su salida. Son malas noticias para ustedes, para el Villarreal que es un jugador vital, pero bueno es un tema complicado", agregó.

Para finalizar, resumió: "El Villarreal ha dicho que a lo largo del día dará un parte médico. Le informará a los médicos de la Selección qué tiene y a partir de ahí decidir cuáles son los pasos a seguir. Esta tarde o mañana a primera hora, estará el parte oficial confirmando lo que tiene. La percepción que tengo no es buena, más bien es mala".

A menos de veinte días para que comience el Mundial de Qatar, el ex Rosario Central pasa a integrar la nómina de tocados que encabeza Paulo Dybala (es el más comprometido), y también tiene a Guido Rodríguez, Ángel Di María, Leandro Paredes, Juan Musso, Exequiel Palacios, Cristian Romero, Nicolás González, Juan Foyth y hasta Lionel Messi tuvieron algún problema.