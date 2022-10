La durísima acusación de Falcioni tras la derrota de Independiente: "Debe haber alguna..."

Independiente volvió a perder, esta vez ante Tigre, y Julio Falcioni no se guardó nada en la conferencia post partido. El DT analizó lo ocurrido pero apuntó contra el arbitraje con una fuerte acusación: "Debe haber alguna orden importante como para que no no le revisen nada a Independiente. No usan el VAR con nosotros. Revisan todos los penales menos los nuestros".

Independiente volvió a perder.

"A Merlos lo premiaron con San Lorenzo - Vélez después de lo que hizo en Avellaneda", agregó el Emperador haciendo foco en el árbitro que no le cobró una clara mano en el partido que terminó con derrota ante Central Córdoba. Luego, al ser consultado por los medios partidarios presentes, reveló cómo fue el encuentro con el flamante presidente del club, Fabián Doman.

"El otro día conocí a los dirigentes nuevos. No hablamos nada de vital importancia. La charla quedará para después (final del campeonato)”, contó. El directivo, por su parte, comunicó: "Con Julio nos vamos a sentar a hablar a fin de temporada. Una charla larga, donde expondremos nuestras ideas. De acá a fin de año tenemos que sumar la mayor cantidad de puntos y mirar hacia adelante. Esto es Independiente: tenemos que ganar en todos los estadios, todos los partidos".

"Independiente tiene problemas financieros, sabíamos con lo que nos íbamos a encontrar. Le pagamos a los empleados del club y ahora falta normalizar el pago de los sueldos de los jugadores. Lo mismo lo del entrenador. Nuestro primer objetivo que Alan Soñora renueve", cerró Doman.