La autocrítica de Ibarra pese al triunfo de Boca que lo dejó puntero: “Tendremos que replantearnos…”

Boca venció a Aldosivi por 2-1 en la Bombonera y, al menos hasta que este lunes juegue Atlético Tucumán, será el puntero en soledad de la Liga Profesional. En conferencia de prensa post partido, Hugo Ibarra enfrentó los micrófonos y habló de lo sucedido en el campo de juego.

Foto: Cadena Xeneize

Para comenzar, el DT reconoció que el equipo debe mejorar ciertos aspectos del juego: "Respeto mucho al rival, el rival juega. Si alguien te propone ciertas cosas a la hora de jugar un partido, uno tiene que encontrar las variantes y se complica. Llegado el momento pudimos abrir el marcador. Pudimos ganar un partido complicado, sabiendo las complicaciones de Aldosivi. Después tendremos que replantearnos cosas en los días que podamos trabajar".

"El juego tiene que ver con que el que está enfrente te deje o no jugar. A veces se puede y hay días que no se puede. Lo más importante que tenemos es que estamos muy bien en la parte ofensiva. Tratamos de seguir corrigiendo errores en la parte defensiva que es fundamental partido a partido y para todo lo que se viene. Cada rival propone cosas diferentes. Días previos me tengo que preocupar por esas cosas que propone el rival. Me voy conforme porque ganamos y porque todo lo que planificamos va saliendo", añadió Ibarra.

Además, sobre la importancia de seguir sumando de a tres para las aspiraciones de Boca, soltó: "Nosotros estamos consiguiendo estos triunfos más allá de ciertas cosas que ustedes lo ven. Es mi deber, en los pocos días que tenemos, corregir para partido a partido vayamos mejorando. Mientras sigamos en esta parte de triunfos y ganando partidos, que es lo que queremos, vamos a ir corrigiendo más rápido las cosas que necesitamos".

La próxima prueba de Boca, en su objetivo de seguir luchando por el campeonato será miércoles 12 de octubre. Este día deberá viajar a Junín para visitar a Sarmiento desde las 16.30. Cuatro días más tarde, en la Bombonera, será local de Newell's a partir de las 15.30.