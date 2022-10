La predicción de la famosa astróloga Mhoni Vidente para la Selección argentina en el Mundial

Mhoni Vidente, famosa astróloga cubana, realizó su predicción sobre el Mundial de Qatar 2022 y llegó a la conclusión de que la Selección argentina peleará hasta el final por el título, junto a Brasil y Francia.

"Vamos a hablar de la carta de la estrella: Argentina, Brasil y Francia son mis candidatos para ganar el Mundial de Qatar 2022. Definitivamente esos equipos siguen brillando totalmente", vaticinó la pitonisa en su canal oficial de YouTube.

Además, brindó su pronóstico sobre lo que le deparará a México, ya que está desde años erradicada en aquel país y cuenta con muchísimos adeptos allí. Pero no fue igual de optimista que con la Argentina: "¿Cómo va a ir México? Pues yo lo veo mal. Eso no es una predicción, es un hecho. Que ellos no se la crean, que no pongan todo su interés para salir adelante".

Mhoni Vidente comenzó su trayectoria mediática en el 2009 mediante su blog personal. Su apodo deriva de la palabra 'money' (que significa dinero, en inglés). De acuerdo con una anécdota que contó a TV Notas, le decían "Moni" (pronunciación de 'money') porque atraía suerte y plata.

No obstante, realizó un retoque más en su sobrenombre. Le agregó una H entre el medio de la M y la O. ¿Por qué? Porque es transexual y así representa a ambos sexos: H de hombre y M de mujer.

Mhoni nació en Cuba, bajo el nombre de Rafael Martínez de León y, según cuenta, adquirió sus poderes después de que le cayera un rayo el 13 de mayo de 1989. Tiene más de 1.600.000 seguidores en Instagram.