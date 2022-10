El firme pedido de Insúa a los dirigentes de San Lorenzo tras el triunfo ante Vélez: “Me imagino que…”

Aunque no jugó bien, San Lorenzo volvió al triunfo. El resultado encuentra su explicación en la última jugada, cuando Andrés Merlos marcó penal y Rubén Darío Insúa mandó a Néstor Ortigoza a la cancha para patearlo. Tras la victoria, el DT aseguró que el mediocampista representa el estilo de jugador que siempre cautivó a los hinchas y a la historia del Ciclón.

No le importó que sea su primera pelota en todo el partido. Ortigoza entró en el minuto 56 del segundo tiempo y convirtió el gol del triunfo. Por eso, el Gallego se deshizo en elogios para el 20: "Él es un especialista. Yo creo que es un jugador hecho a la medida de San Lorenzo", afirmó.

En charla con ESPN, Insúa fue más allá en su elogio para el referente del equipo: "Es el estereotipo del jugador que históricamente triunfó acá. Un gran jugador, grandes recursos técnicos y una cabeza fuerte".

Por otra parte, el DT del Ciclón habló de la continuidad del ídolo, que tiene contrato hasta diciembre de 2022: "Yo creo que Ortigoza, Torrico, los jugadores que ganaron la Libertadores y tuvieron un comportamiento como el de ellos, me imagino que se van a ir el día que ellos lo decidan. En el caso de Ortigoza, es un jugador que le da ciertas cosas al equipo que no tiene si no está".

Finalmente, Insúa volvió a elogiar al autor del gol del triunfo ante Vélez: "La calma, el liderazgo, posesión de pelota... tenemos jugadores mucho más dinámicos, pero sin el talento ni la cabeza de Ortigoza. Hay pocos jugadores en el fútbol argentino como él", cerró.