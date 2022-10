Ortigoza reveló su diálogo con Insúa antes de entrar a patear el penal en el último minuto: “Me dijo…”

Néstor Ortigoza entró al partido con una misión específica: darle la victoria a San Lorenzo. Con su eficacia casi impoluta desde los once pasos, el ídolo ingresó a la cancha en el minuto 56 del segundo tiempo y pateó el penal que le dio los tres puntos al Ciclón. Claro, que un jugador entre desde el banco y ejecute un tiro desde la pena máxima no es normal, por lo que el paraguayo reveló qué le dijo Rubén Darío Insúa antes de hacer el cambio.

Tras el partido, Ortigoza habló con la transmisión y dio a conocer el diálogo que tuvo con su DT antes de ingresar y escribir otra página feliz en su historia con San Lorenzo: "Hoy me tocó entrar los últimos tres, cuatro minutos con el penal, estaba un poco frío, pero el técnico me dijo '¿estás para jugar?' y yo le dije que sí, lo pateo, obvio", relató.

Luego, el experimentado mediocampista agregó que fue idea del Gallego Insúa, no un pedido suyo: "No, Insúa me llamó y me preguntó si estaba para patear y le dije que sí, claro. Estoy contento, es lindo cumplir años así, ¿no?", expresó con una sonrisa en su rostro.

Por último, el autor del penal que le dio la Copa Libertadores a San Lorenzo aseguró que estaba preparado para patear pese a la particularidad de ingresar desde el banco: "Uno tiene muchos años en esto y sabe cómo manejar la ansiedad. Hoy no quise pegarle fuerte, tenía que entrar la pelota y por suerte entró. Los dos más difíciles ya los patee, pero este era difícil porque estaba frío y sin ritmo".

Ortigoza, que este último viernes sopló las 38 velitas, dejó en claro que este San Lorenzo trabaja mucho para obtener cada victoria y le agradeció al público por el apoyo: "Contento porque la gente hoy se fue feliz, eso es lo que buscamos. Este triunfo es importantísimo para el grupoi, para la gente. Cambia y renueva la ilusión", afirmó, sin querer confirmar si seguirá o no en el club.