La polémica comparación de Berni con el público del rugby tras los incidentes en Gimnasia-Boca: "Reniego del fútbol por estas cosas"

Todo el ambiente futbolero está en búsqueda de culpables por los graves incidentes en la cancha de Gimnasia y Esgrima La Plata. El Lobo se medía ante Boca en un partido decisivo por el campeonato que se suspendió por la represión policial a hinchas locales en las afueras del estadio. Algunos dedos apuntan a Gabriel Pellegrino, presidente del club platense, mientras que otros a Sergio Berni. Horas más tarde del caos, el ministro de Seguridad de la Provincia de Buenos Aires llegó al Juan Camilo Zerillo y dejó una frase muy polémica.

Un Berni enfurecido arribó al Bosque y, en charla con los medios presentes, aseguró que esta clase de incidentes solo sucede en el fútbol: "No soy amante del fútbol por estas cosas. La cancha de Independiente desbordaba en un partido de rugby. ¿Sabés cuántos policías había? Nada", sentenció.

Por otra parte, el ministro contradijo las frases de Pellegrino, quien aseguró que no hubo sobreventa de entradas: "Acá hubo 300, 350 policías, pero bueno, venden más entradas. Ustedes lo saben, yo no soy amante del fútbol y reniego del fútbol por estas cosas. Usted sabe bien que venden entradas de más, cuando hay que controlarlas mágicamente se quedan sin internet, entonces nadie es responsable".

Luego, agregó: "Los que controlan las entradas no son responsables, la empresa de internet no es responsable, los dirigentes del club no son responsables. No estoy diciendo que la Policía no es responsable, pero ¿cuándo las personas que quieren disfrutar del fútbol van a echar a patadas a todos estos que hacen negocios con el fútbol", remató.

Previamente, Berni utilizó las palabras "codicia" y "avaricia" para describir al mundo del fútbol. Sobre el presidente de Gimnasia, afirmó: "Voy a hacer la denuncia penal que corresponde".

En exclusiva para TyC Sports, el ministro dejó en claro que investigarán el accionar policial efectuado en la cancha de Gimnasia. Los incidentes dejaron como saldo un fallecido, muchos heridos y hasta niños extraviados por las corridas.