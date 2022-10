El presidente de Gimnasia, sobre la venta de entradas: "No vendimos de más, adentro había plateas vacías"

Una vez que se desataron los incidentes, los hinchas de Gimnasia y Esgrima La Plata apuntaron sus reclamos en una sola dirección. Gabriel Pellegrino, presidente del club, fue insultado a viva voz por los fanáticos. Horas después del caos, habló con la prensa y negó la sobreventa de entradas, uno de los supuestos motivos que disparó el escándalo.

"Nosotros no vendimos entradas de más. La policía no dejó entrar a gente con entrada y adentro había plateas vacías. La responsabilidad es del organismo de seguridad, ¿para qué están? Si viene gente sin entradas, no podemos manejarlo", expresó Pellegrino.

Ante la pregunta de si hubo sobreventa de lugares, Pellegrino dio un número de entradas que fueron adquiridas por hinchas que no son socios del Lobo: "Tenemos para mostrar una cierta cantidad de socios, el estadio habilitado para 30 mil personas y una posibilidad de venta de 3500 entradas y se vendieron 3254. Es un tema super controlado".

Por otra parte, el presidente de Gimnasia desligó al club de la responsabilidad de la gente que estaba en las afueras del estadio, escenario en el que sucedieron los incidentes: "No sabemos lo que hace la gente afuera del estadio". Además, responsabilizó a la Policía por la cantidad de entradas que se le permite vender a la institución y por la decisión de cerrar las puertas: "Nosotros no dimos la orden. Al contrario, había gente con carnet en la mano que quería ingresar y de la cancha se veía que había plateas vacías", aseguró.

Sobre los reclamos e insultos que recibió, Pellegrino entendió la postura de los hinchas, pero también se desligó de la responsabilidad: "Siempre lo hay y con razón cuando hay un socio que paga la cuota, que paga una platea carísima, viene a la cancha... obvio que se va a enojar. El nombre que putea es a mí, pero, en definitiva, ¿qué puedo hacer yo si hay 5 mil personas sin entrada y hay 100 que quieren entrar como corresponde, tiene su entrada y no puede pasar?", cerró.