La sarcástica frase de Falcioni, molesto con el arbitraje: "El penal fue claro, pero no puedo decir nada porque…"

Independiente cayó por 2-1 ante Central Córdoba en Avellaneda y el partido dejó una de las jugadas más polémicas de la fecha en la que el Rojo reclamó un supuesto penal que el árbitro Andrés Merlos no cobró. Tras el encuentro, el entrenador Julio César Falcioni se mostró muy molesto en la conferencia de prensa por la decisión de los jueces y apuntó contra Federico Beligoy.

"¿Qué quieren que diga del árbitro? Lo vieron todos. El penal fue claro. No sé por qué no lo cobro el VAR. Tampoco las faltas. Pero no puedo decir nada porque (Federico) Beligoy se enoja. Nos perjudicaron. Estaba al lado de la jugada. No pedimos que nos favorezcan sino que cobren lo que es. Hay una pantalla para repasar la jugada y el árbitro no la usa", expresó con tono irónico.

Para cerrar, teniendo en cuenta que la derrota de hoy aleja al Rojo de la Copa Sudamericana, Falcioni expresó: "Todavía estamos con ímpetu para pelear, esperemos poder seguir haciéndolo, es más difícil y hoy pudimos haber descontado".

"Veníamos de cinco victorias seguidas. Hoy perdimos un partido, pero el grupo siguió intentando. Independiente está decimo en la tabla de promedios, creo que hemos cambiado varias cuestiones", se ufanó Falcioni sobre los resultados de su ciclo, y lanzó: "No sé si hablaron con otros técnicos. Son dueños de decidir".