La larga lista de "colgados" de Gago en Racing por la balanza

Racing salvó la ropa ante Defensa y Justicia. La Academia empezó ganando, se lo dieron vuelta y tuvo que empatarlo en dos ocasiones. Más allá de que el gol agónico de Aníbal Moreno dejó un mejor sabor de boca, el conjunto de Fernando Gago dejó pasar una chance importante para ponerse como único escolta de Atlético Tucumán. Pese a que pelea bien arriba, el DT cambia mucho de nombres de una fecha a la otra y esto se debe a las sanciones internas que impuso Pintita.

Alcaraz, uno de los últimos "colgados" por Gago.

En las últimas jornadas, varios jugadores importantes de Racing fueron apartados del equipo por el entrenador. Es que Gago tiene una tolerancia 0 con el peso de sus dirigidos, una cuestión que a varios le costó su lugar. Los últimos en ser sancionados por el DT fueron Maico Quiroz y Carlos Alcaraz, que no concentraron para el partido contra Defensa y Justicia.

Sin embargo, el caso de Alcaraz no sería solo por no alcanzar el peso óptimo en la balanza, sino que se informó que el juvenil habría tenido algunos actos de indisciplina. No obstante, Gago volvería a contar con él para el partido decisivo ante Atlético Tucumán del próximo lunes.

Cardona, uno de los principales apuntados por Gago.

Otro jugador sorpresivamente apartado fue Gastón Gómez. Ante la suspensión y viaje a la fecha FIFA de Gabriel Arias, Gago no tuvo en cuenta a quien fue su arquero titular hasta mitad de año y puso al joven Matías Tagliamonte. Desde entonces, el Chila no volvió a ser citado, por lo que el disgusto del DT iría más allá de lo que marca la balanza.

El Chila Gómez pasó de titular a ser borrado del equipo.

Los dos jugadores de más renombre en ser sancionados por Gago fueron Edwin Cardona y Leonel Miranda. En ambos casos, el peso fue un factor importante, pero no el único detrás de la decisión de "colgarlos" del DT: el colombiano no habría tenido un comportamiento profesional en los entrenamientos, en los que no habría cumplido con algunos ejercicios pedidos por el preparador físico.

Leonel Miranda fue colgado ante Rosario Central, pero fue titular contra Defensa.

De cara al encuentro decisivo con el Decano del próximo lunes, Gago recuperará a los sancionados Leonardo Sigali y Eugenio Mena. Además, varios de esta lista volverán a estar en consideración: Alcaraz y Miranda, que fue titular en Florencio Varela, pican en punta para ser piezas importantes para el DT.